İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı: "Bu hafta da uyum eğitimlerimiz 5. ve 9. sınıflarımızda devam ediyor"

Ataşehir’de 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış töreni ve İlköğretim Haftası kutlamaları İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın katılımıyla gerçekleşti. Düzenlenen programa öğrenci, öğretmen ve çok sayıda veli katıldı.

Ataşehir’de, 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış töreni ve İlköğretim Haftası kutlaması yapıldı. Tören İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katılımıyla Şehit Öğretmen Hasan Akın İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Törene okulun öğrencileri, öğretmenleri ve çok sayıda veli katıldı. Törende Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri koro halinde şarkılar söylerken Şehit Öğretmen Hasan Akın İlkokulu öğrencileri de halk oyunu gösterisi gerçekleştirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "2022-2023 eğitim yılımıza aslında 5 Eylül’de uyum haftamız ile başlamıştık. İlkokullarda 250 bin öğrencimiz, anasınıfında da 161 bin öğrencimizle başladık. Bu haftada yine uyum eğitimlerimiz 5. sınıf ve 9. sınıflarımızda devam ediyor. İlköğretim haftamıza tabii ki coşkuyla başladık. Hep birlikte Sancaktepe’de eğitim öğretim yılımızın açılışını yaptık Cumhurbaşkanımız ve bakanımızın katılımıyla. Coşkuyu biraz önce sizler de gördünüz, çocuklarımız okullarını çok özlemişler eğitim öğretim yılına bu heyecanla başlıyorlar. Meslektaşlarımız da aynı şekilde büyük bir moral ile eğitim öğretim yılına başlıyor” dedi.