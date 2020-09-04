İstanbul Gelişim Üniversitesinin 62 programına uluslararası akreditasyon

İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ), uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşlarının değerlendirmeleri sonucu Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü ile İletişim ve Tasarımı Bölümü’nün de akredite edilmesiyle uluslararası akreditasyon sayısının 62’ye yükseldiğini açıkladı.

Uluslararası akreditasyon sayısı hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan, “Akreditasyon çalışmalarının başladığı andan itibaren üniversitemizdeki birçok bölüm uluslararası akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. 2017 yılında başlayan bu çalışmalara, Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü ile Grafik Tasarımı Bölümleri de Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS kuruluşu tarafından akredite edilmeye uygun bulundu” dedi.

“Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor”

AQAS’ın dünya genelinde 5 binden fazla programın denetimini yaptığını hatırlatan Doğan, “90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiş bir kuruluş. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor” diye konuştu.

“Müfredat güncellemeleri yapıldı”

Akreditasyon süreci hakkında da bilgi veren Doğan, “Bölümler akredite olma sürecinde Avrupa kriterlerine uygun olarak gerek müfredat güncellemeleri gerek bölüm şartları iyileştirmeleri ile uluslararasılaşmaya yönelik çalışmalar yapmış ve disiplinlerarası eğitim anlayışını uygulamaya koymuştur. İletişim ve Tasarımı Bölümü ile Grafik Tasarımı Bölümleri günümüz teknolojilerini tasarım ile buluşturarak; analitik düşünebilen, belirlenen, hedefe uygun ürün ortaya koyabilen, sorumluluk duygusu gelişmiş, ekip çalışmasına uyumlu, dünyayı takip eden, iletişim, dijital medya ve reklam alanlarında sürdürülebilir/interaktif tasarımlar üretebilen tasarımlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır” dedi.

Akreditasyon nedir?

İstanbul Gelişim Üniversitesi akreditasyon ile ilgili şu bilgileri paylaştı; “Üniversiteler için akreditasyona sahip olmak eğitimin kalitesini belgelemek anlamına geliyor. Üniversiteler, hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlara başvurarak eğitimlerini ‘kalite’ açısından onaylatıyor. YÖK, üniversite tercihi yapacak adayların seçimini kolaylaştırmak ve daha bilinçli tercih yapmalarını sağlamak amacıyla tercih kılavuzuna, üniversitelerin programlarının akreditasyon bilgisi de ekliyor.”