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İstanbul Gelişim Üniversitesi, “Kaliteli Eğitim” alanında dünyada 16’ncı, Türkiye’de 1’inci

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2022 açıklandı. Yapılan sıralamada dünyada 1180 üniversite arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) “Kaliteli Eğitim” kategorisinde geçen yıl 24 olan başarı sıralamasını bu yıl 8 basamak artırarak 16’ncı sıraya yükseltti. Türkiye üniversiteleri arasında ise 1’inci sırada yer alarak geçen seneki başarısını korumaya devam etti.

Eğitim 28.04.2022, 10:27
İstanbul Gelişim Üniversitesi, “Kaliteli Eğitim” alanında dünyada 16’ncı, Türkiye’de 1’inci

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2022 açıklandı. Yapılan sıralamada dünyada 1180 üniversite arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) “Kaliteli Eğitim” kategorisinde geçen yıl 24 olan başarı sıralamasını bu yıl 8 basamak artırarak 16’ncı sıraya yükseltti. Türkiye üniversiteleri arasında ise 1’inci sırada yer alarak geçen seneki başarısını korumaya devam etti.

İngiltere merkezli, dünyanın öncü yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) 2022 sıralamasında yer alan, 1406 üniversitenin başvuru yaptığı listede İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) başarısı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda beş farklı kategoride derecelendirildi. Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2022 listesinde “Kaliteli Eğitim” kategorisinde 1180 dünya üniversitesi arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) derecesini 24’üncü sıradan 16’ncı sıraya yükseltirken, Türkiye üniversiteleri arasında 1’inciliğini korumaya devam etti.

5 farklı kategoriden 5 başarı

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) çerçevesinde belirlediği 17 alandaki kategori doğrultusunda gerçekleştirilen sıralamada, Türkiye üniversiteleri arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin eğitim alanındaki çalışmalarının, yenilikçi projelerinin ve topluma yönelik sağladığı katkılar ile;

SDG4: Kaliteli Eğitim kategorisinde Türkiye’de 1’inci sırada,

SDG3: Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam kategorisinde Türkiye’de 12’nci sırada,

SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon kategorisinde Türkiye’de 12’nci sırada,

SDG7: Erişilebilir ve Temiz Enerji kategorisinde Türkiye’de 4’üncü sırada,

SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar kategorisinde Türkiye’de 24’üncü sırada yer alarak yaşam boyu öğrenme uygulamaları, topluma yönelik sunulan öğrenim, kişisel gelişim fırsatları, verilen eğitimin kalitesi ve sürdürülebilirliği gibi birçok alanda kendini ispatladı.

‘‘Uluslararası sıralamada, başarımızı 8 basamak artırdık’’

Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne göre ekolojik, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarının toplum üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinin amaçlandığı sıralamayla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Kaliteli Eğitim” kategorisinde geçmiş yıllarda ilk 100 üniversite arasında yer alıyorken bugün dünya sıralamasında 16’ncı sırada olunduğunu belirterek şöyle konuştu: “İstanbul Gelişim Üniversitesi yıllar içinde artan birikimi ve güçlü geleneğiyle ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE) 2022 derecelendirmesinde “Kaliteli Eğitim” kategorisinde dünya sıralamasında 24’üncü olan yerimizi 8 basamak yükselterek bu sene 16’ncı sıraya yerleştik. Saygın bir kuruluş tarafından aldığımız bu derecelendirme bizi hem gururlandırıyor hem de gelecek yıllar için motive ediyor. Bu amaca yönelik sürekli gelişime açık olarak geleceğe hazırlanıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde ulusal ve uluslararası büyük ölçekli birçok projeye ev sahipliği yaparak bilimsel başarılara ve geleceğe yön veriyoruz.”

“Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını destekliyoruz”

‘‘Gelişime Açık Ol!’’ sloganıyla her yıl daha iyisini başarmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Abdulkadir Gayretli, üniversite bünyesindeki 65 programın da uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edildiğini ve uluslararası standartlarda eğitim vermeye devam edileceğini vurguladı. Sürdürülebilirliği zorunlu ders olarak okutan ilk Türk üniversitesi olduklarını belirten Gayretli, “Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın öncülüğünde üniversitelerin, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, bilgi ve teknoloji birikiminin oluşturulmasında öncü birer kurum olmasını istediği gibi bizler de sürdürülebilir kalkınma amaçlarını destekliyoruz. Dünyanın ve insanlığın geleceği için eğitim ve araştırmayı kendimize misyon edindik. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak, kalıcı bir başarı elde etmek için sürdürülebilirliğe önem vererek çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

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