İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 bin 188 öğrencisini mezun etti

2021-2022 yılı İstanbul Gelişim Üniversitesi mezuniyet töreni, pandemi sonrasında ilk kez tüm öğrenciler ve ailelerinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi. İki gün süren törende lisans ve ön lisans programlarından 8 bin 188 öğrenci mezuniyet kepi attı.

Binlerce gencin iş hayatına atılmasının ilk adımı olan mezuniyet töreninin bu sene 13’üncüsü gerçekleştirildi. 21. yüzyılın beceri ve donatıları ile eğitim ve öğretim hayatlarını tamamlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, 21-22 Haziran 2022 tarihlerinde Yahya Kemal Beyatlı Konferans Salonu’nda yapılan törenlerle mezuniyet keplerini attılar.

“İş arayan değil, işveren olun”

Mezuniyet töreni, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ve Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin’in açılış konuşmaları ile başladı. 13. dönem mezuniyet coşkusunun yaşandığı törende İGÜ’lü öğrencilerin Türkiye’ye değer kattığını vurgulayan Gayretli sözlerine şöyle devam etti:

“Biz, İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak bir aileyiz. Tıpkı aile içinde olduğu gibi her zaman yanınızdayız. ‘İş arayan gençler değil, işveren olun’ diyoruz ve kendi iş yerini açmak isteyen öğrencilerimize ofis mobilyası gibi birçok alanda destekte bulunuyoruz. Sizlerin 21. yüzyılın beceri ve yetkinlikleri ile donanımlı olarak mezun olabilmeniz için hem lisans ve ön lisans bölümlerimizde yabancı dil kurs ücretine destek oluyoruz hem de ‘Yeni Mezun Gelişim Programı’ ile üniversitemizin bünyesinde kariyer imkânları sağlıyoruz. Sizler Türkiye’ye yön verecek olan bireylersiniz. Bugün mezun olup iş hayatınıza atıldığınızda, kiminiz vali, kaymakam kiminiz bu ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak kendi iş yerinizin yöneticisi olacaksınız. Bu yüzden hiçbir zaman ‘Gelişime Açık Ol’mayı ihmal etmemelisiniz” dedi.

Times Higher Education (THE) Kaliteli Eğitim kategorisinde İGÜ’nün yeniden Türkiye birincisi seçildiğini söyleyen Gayretli, gençleri kaliteli ve nitelikli eğitimlerle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Akredite edilmiş program sayımızla, devlet ve vakıf üniversiteleri içerisinde üst sıralardayız”

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 14 yıllık eğitim ve öğretim hayatında kaydettiği gelişim ve ilerlemelere değinen Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin,

“Bugün 13. mezuniyet töreni için bir arada bulunuyoruz. İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki 5 bin uluslararası öğrencisi ile uluslararasılaşma konusunda üst sıralarda yer alıyor. İGÜ, eğitim ve öğretimin yanında araştırmaya da önem veren bir üniversitedir. Üniversite olarak öncelikli hedefimiz, bir araştırma üniversitesi olarak ülkemize hizmet etmek olacaktır. Bugün lisans ve ön lisans olmak üzere 8 bin öğrencimiz, diploma yani yetkinlik belgelerini aldılar. Öğrencilerimizin üniversitemizde aldıkları teorik ve pratik bilgileri uluslararası arenada uygulamaya yansıtacaklarından eminiz. Bizim başarılarımız, öğrencilerimizin başarıları ile sınırlıdır. Bugün öğrencilerimizi yeni bir hayata uğurluyoruz. Sizlere verebileceğin en büyük tavsiye bilgi hızlı bir şekilde eskir ancak yenilikler, bilgiden daha da hızlı gelişir. Bu yüzden edindiğiniz bilgilerle sınırlı kalmayın. Mesleki olarak genç kalmak istiyorsanız yenilikleri takip edin. Yenilikçiliği ve girişimciliği aklınızdan çıkarmayın. ” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde yer alan programların yüzde 60’ının akredite edilmiş olduğunu belirten Şahin, İGÜ’nün akredite edilmiş program sayısı ile devlet ve vakıf üniversiteleri içerisinde üst sıralarda yer aldıklarını ve bundan sonraki hedeflerinin teknik, sanatsal ve sosyal inovasyonlar oluşturmak olduğunu belirtti. 22 uygulama araştırma merkezi hizmet vermeye devam İGÜ, vakıf üniversiteleri arasında da araştırma ve teknoloji merkezleri ile üst sıralara yerleşmeyi hedefliyor.