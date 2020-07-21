İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ilanı yayımlandı! İşte başvuru koşulları
İstanbul Aydın Üniversitesi 158 kişilik öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek. Personel ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanının başvuru koşulları…
Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ilanına göre 158 öğretim görevlisi alımı yapılacak. İşte başvuru şartları…
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ PERSONEL ALIM İLANI
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.
İstenilen Belgeler
Müracaat edecekleri kadroyu belirtir
-Dilekçe
-Nüfus cüzdanı örneği
-YÖK formatında özgeçmiş
-2 adet fotoğraf
-Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)
-Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar, Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 5 (beş) takım, Profesörlük kadrosuna başvuru yapacak olan adayların ise bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 7 (yedi) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.
-Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
-Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş ( 15 ) gündür.
İlgililere duyurulur.
|İmsak
|03:52
|Güneş
|05:43
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:38
|Yatsı
|22:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25