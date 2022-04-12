İstanbul Aydın Üniversitesi dünyanın en iyi üniversitelerİ arasında yerini aldı!

Dünya çapında bin 500'den fazla yüksek öğrenim kurumunu "akademik itibar, fakülte/öğrenci oranı, bilgi aktarımı, uluslararası fakülte ve uluslararası öğrenci oranı gibi 6 kriterde değerlendiren Quacquarelli Symonds, 2022 yılı için dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladı.

Türkiye'den 9 üniversite ilk binde

Bu üniversitelerin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ankara Üniversitesi, Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi 701–1000 aralığında sıralandı. Böylece sıralamanın 500-1000 bandında Türkiye'den 9 üniversite yer buldu. Bu 9 üniversitenin sadece İstanbul ve Ankara'da bulunması dikkat çekti.

Dünya çapında bin 500'den fazla yüksek öğrenim kurumunu "akademik itibar, fakülte/öğrenci oranı, bilgi aktarımı, uluslararası fakülte ve uluslararası öğrenci oranı gibi 6 kriterde değerlendiren Quacquarelli Symonds, 2022 yılı için dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladı. Listede Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 1543 üniversite arasında birinci oldu. İlk 500'de Türkiye'den üniversitenin bulunmadığı sıralamada Koç Üniversitesi, 511-520 aralığında yer alarak değerlendirmeye Türkiye'den dahil olan 21 üniversite arasında ilk sırayı aldı. 2004'ten beri yapılan üniversiteler sıralamasında bu yılki ölçümlerde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün ardından Oxford Üniversitesi ikinci oldu.

Sıralamadaki diğer üniversiteler şöyle:

Anadolu Üniversitesi (1001-1200)

Ege Üniversitesi (1001-1200)

Gazi Üniversitesi (1001-1200)

İstanbul Aydın Üniversitesi (1001-1200)

(1001-1200) İstanbul Bilgi Üniversitesi (1001-1200)

Izmir Institute of Technology (IZTECH) (1001-1200)

Akdeniz Üniversitesi (1201+)

Çukurova Üniversitesi (1201+)

Dokuz Eylül Üniversitesi (1201+)

Marmara Üniversitesi (1201+)

Sakarya Üniversitesi (1201+)

Yıldız Teknik Üniversitesi (1201+)

Sıralama, küresel eğitim alanında analitik hizmeti veren ve raporlar hazırlayan QS Quacquarelli Symonds tarafından yapıldı.

Ölçümlerde üniversiteler şu kriterlere göre değerlendirildi:

Akedemik prestij

Eğitim hizmetini sunan kuruluşun prestiji

Fakülte/öğrenci oranı

Fakülte başına yapılan alıntılama

Uluslararası Fakülte Oranı

Uluslararası Öğrenci Oranı

Peki İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerine hangi fırsatları sunuyor?

İstanbul Aydın Üniversitesi ERASMUS programı dâhilinde 28'i Avrupa ülkesi, olmak üzere toplam 49 ülkeden 266 üniversite ile Erasmus+ ikili anlaşmasına sahiptir. Bu bağlamda, yurt dışından da birçok öğrenciye ev sahipliği yapmanın yanı sıra birçok öğrencisine de yurt dışı eğitim fırsatı sunmaktadır. Bilimsel araştırma ve gelişmenin üstün teknoloji ile mümkün olduğunun bilinci aynı zamanda "Teknolojik Üniversite" ilkesiyle de adım atarak ileri teknolojiyle donatılmış yabancı dil, gıda ve bilgisayar laboratuvarları ile İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerine kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Ayrıca üniversitemizde Türkiye'nin en seçkin multidisipliner üniversite teknoloji merkezlerinden olan Prof. Dr. Aziz Sancar Teknoloji Merkezinde uygulama ağırlıklı bir mühendislik eğitim hizmeti sunulmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi, bütün ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ni doğru bir şekilde uygulayan yükseköğretim kurumlarına Avrupa Komisyonu tarafından titiz bir inceleme sonucunda verilen, kurumun prestij ve kalitesini artıran AKTS Etiketi (ECTS Label) ve Diploma Eki Etiketi (DS Label) ile ödüllendirilmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, mezun olan tüm öğrencilerine diploma eki vermektedir. Diploma Eki (DE), uluslararası platformda akademik ve mesleki tanınırlık sağlamayı (diploma, derece, sertifika vb.) amaçlayan, öğrencilerin yükseköğretim diplomalarına ek olarak verilen tamamlayıcı nitelikte bir belgedir. DE' nin içeriği, Avrupa Komisyonu ve UNESCO/ CEPES tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu sayede İstanbul Aydın Üniversitesi mezunlarının, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde eğitim ve çalışma olanakları her geçen gün artmaktadır.

Ayrıca, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), farklı disiplinlerde yer alan mühendislik eğitim ve öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak gelişmekte olan teknolojide daha üst seviyede nitelikle mühendisler yetiştirmek amacıyla mühendislik fakültelerinde MÜDEK kriterleri uygulanmaktadır.

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan programlarda FEDEK Akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak eğitimin kalitesini yükseltmek, ulusal ve uluslararası düzeyde daha nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, eğitim fakültelerinin kalitesini yükseltmek ulusal ve uluslararası alanda daha nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla EPDAD kriterleri uygulanmaktadır.

Farklı disiplinlerdeki sağlık bilimleri eğitim programlarına yönelik akreditasyon değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak Türkiye'de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için Sağlık Bilimleri Fakültesinde SABAK kriterleri uygulanmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Avrupa Diş Hekimliği Eğitim Birliği (ADEE) üyesi olup 2018' den itibaren sertifika almaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimiz Avrupa Birliği ülkelerinin diş hekimliği eğitim standartlarına uygun eğitim almaktadır.

Bunun yanı sıra Dünyanın en prestijli akreditörü; Joint Commission International'dan (JCI) akredite fakülte hastanesi ''İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Hastanesi'' kabul edilmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerini yerinde uygulama sistemiyle iş hayatına hazırlayarak iş arayışlarında bir dezavantaj olan "tecrübesizlik" etkenini ortadan kaldırıyor. Üniversitemiz, ömür boyu eğitim anlayışıyla öğrencilerini mezuniyet sonrasında da destekliyor; kesintisiz hizmet veren kariyer merkezi ile öğrencilerimizin kariyer planlamasını yaparak mezuniyet sonrası on binlerce çözüm ortağımızla birlikte öğrencilerimizin birçoğunu işe yerleştirerek hayal ettikleri kariyere sahip olmaları için çalışmalar sürdürülmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde bulunan Kuluçka Merkezlerinden;

Incubation İstanbul - İAÜ Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi inovatif fikri olan girişimcilere eğitim, mentorluk, akademik danışmanlık, ofis ve laboratuvar desteği veriyor. Son bir yıl içinde onlarca girişimcilik projesinin geliştirilmesi ve hızlandırılması konusunda çalışmalar yürütülen Kuluçka Merkezinde, kuluçkada olan girişim fikirleri, zamanla hayata geçiriliyor.

BioCube İstanbul'da, Türkiye'nin sağlık sektöründe yerlileşme ve millileşme politikası uyarınca, geliştirilecek, "startup" özelliğindeki girişim, AR-GE ve inovasyon projeleri desteklenecek. BioCube İstanbul'un, ekonominin son dönemlerdeki yükselen değeri olan sağlık sektörünü güçlendirmesi ve buna bağlı olarak Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı payı artırması bekleniyor.

TTC Chicago, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Teknokent (MARTEK) ve İstanbul Aydın Üniversitesi, "ortak kullanım" anlaşması yapıldı. ABD'nin Chicago şehrindeki Türk Ticaret Merkezinde kurulan "Uluslararası Kuluçka Merkezi" TUBİTAK ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle yürütülmektedir. Girişimcilik faaliyetlerini uluslararası boyutlara taşıyan İstanbul Aydın Üniversitesi Chicago'daki uluslararası kuluçka merkezinde çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde bulunan Unesco Kültürel Diploması, Yönetim Ve Eğitim Kürsüsü; 2014 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde kurulan UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetim ve Eğitim Kürsüsü (CDGE); günümüz çok kültürlü topluluklarında bir gereklilik arz etmektedir.

Siyasi aktörler, uluslararası kuruluşlar, eğitim kurumları ve bireyler, belirli bir toplumdaki farklı kültürel grupların değer ve normlarını adilane bir biçimde uzlaştırmanın yollarını bulmak zorunda kalmaktadır. Bu bağlamda siyasetin en ivedi vazifesi, kültürel çeşitliliği karar alma yapılarına yansıtmaktır. Kültürel diplomasi, ulusal ve kültürel sınırları aşarak kültürler içindeki güç alanları ve ağları tespit etmekte ve uluslararası köprü ve etkileşimler kurmaktadır. Kültürel diplomasi, uluslararası barış ve sürdürülebilirliğe uygun bir biçimde ulusal çıkarları destekleyerek ve bu doğrultuda ilişkiler kurarak ya da sosyo-kültürel anlayışı geliştirerek fikirler, değerler, gelenekler ve diğer kültürel ya da kimliksel unsurların değiş tokuşunu başlatır veya teşvik eder. Kültürel Diplomasi, Eğitimle birlikte bir "Sürdürülebilirlik Kültürü"nü besleyebilir.

UNESCO Sürdürülebilir Barış İçin Eğitim Kürsüsü ise, Ekim 2016 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde kurulan ikinci UNESCO Kürsüsüdür. Barış kültürünün oluşturulması amacıyla, barış eğitimleri programlarını hayata geçirmeyi, farklı kültür ve gruplardan kadın ve gençlerin insan hakları konularında farkındalığını arttırmayı ve onları barış kültürünün tesisi için teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde barış kültürünün sağlamlaşması için araştırma, eğitim, kapasite geliştirme ve dokümantasyon aktivitelerine yönelerek özellikle Balkanlar'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da uluslararası tanınmış araştırmacılar ve öğretim üyeleriyle Türkiye'deki üniversite öğretim üyeleri ve diğer yükseköğrenim kurumlarında görevli olan araştırmacılar arasındaki iş birliğini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) 2016 yılından bu güne 5 modül altında hizmetlerine devam etmektedir.

• Bilgilendirme Tanıtım ve Eğitim Birimi

• Destek Programları Birimi

• Üniversite Sanayi İş Birliği Birimi

• Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetim Birimi

• Girişimcilik ve Ticarileşme Birimi

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından üniversite bünyesindeki araştırmacılara, öğrencilere ve paydaşlara yönelik olarak TTPYO'nun görev alanları ile ilgili olarak bilgilendirme toplantıları, eğitimler, seminerler düzenlenmektedir. Bunun yanında TTPYO üniversite bünyesindeki araştırmacılar, öğrencilerin akademik ve sanayi projelerine başvurmaları, fikirlerinin çağrılar ile eşleştirilmesi, yazdıkları projelerin okunması ve geri bildirim verilmesi konularında çalışmalar yürütmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi ve SODER Bilgi Teknolojileri iş birliğiyle siber güvenlik merkezimiz iş garantili eğitim programları başlattı. Gelişen teknoloji ile birlikte bu teknolojinin getirmiş olduğu değişime ayak uydurma ihtiyacı güvenlik alanında da doğmuştur. Artık konvansiyonel güvenliğin yanı sıra siber güvenlik çalışmalarının da ön planda olması gerekmektedir. Türkiye'de son yıllarda artan siber güvenlik uzmanı ihtiyacı ciddi bir istihdam alanı oluşturdu.

Eğitim planı kapsamında ele alınacak ana alanlar şu şekildedir:

• Bilgi Teknolojileri Temelleri,

• Sızma Testleri,

• Uygulama Güvenliği,

• Ağ ve Güvenlik Uygulamaları,

• Kayıt Yönetimi ve SIEM,

• Siber Olaylarla Mücadele Kurulumu ve Yönetimi,

• Adli Analiz Eğitimi,

• Zararlı Yazılım Analizi konuları ele alınmaktadır.

Bilişim sistemleri alt yapısını oluşturan ve geniş bir alt yapıya sahip olan siber güvenlik eğitimlerini;

• Siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenler,

• Şirket ve Kurumların Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinde görev alanlar/almak isteyenler,

• Bilgi teknolojileri alanında çalışmalarını siber güvenlik perspektifi ile sürdürmek isteyenler eğitimi alabilirler.

Sağlık alanında eğitim almayı düşünen öğrencilere büyük bir kompleks sunuyor. Üniversite; Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi (Dentaydın), Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile vakıf üniversiteleri arasında Türkiye'nin en büyük sağlık eğitimi kampüsü olma yolunda ilerliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerini akademik anlamda geliştirmenin yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de kendilerini zenginleştirecek farklı etkinlikler sunmaktadır. Öğrencilerimizin mesleki eğitimlerini destekleyecek ve gerekli deneyimi kazanarak diğer bireylerle iş birliği ile daha üretken yapılar oluşturabilecekleri, daha çağdaş, mantıklı, dinamik ve hızlı düşünüp analiz yapabilen enerjilerini kendi ve ülke geleceği ile ilgili kazanımlarda kullanmalarına uygun ortam sunmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi 50.000 raf kapasitesi ve 900 kişilik oturma kapasitesi ile hizmet vermektedir. Mevcut bireysel çalışma masaları, grup çalışma odaları belirli saatler için rezerv edilerek kullanılabilir. Görsel ve işitsel koleksiyonumuz film arşivi, eğitsel multimedya kaynaklardan oluşur. Kurumumuzun elektronik açık arşiv sistemi yapılan entelektüel birikimin saklanması, bilim dünyasının faydasına açılması ve gelecek nesillere bilginin transferi gibi misyonlar için kurulmuştur ve ulusal açık arşiv sistemine dâhil olmuştur. Kütüphanemiz 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, Bahçelievler ve Florya Yerleşkeleriyle, öğrencilerinin beklentilerini eksiksiz karşılamakta, sahip olduğu akademik birimler ve araştırma merkezleri ile "Dünya Üniversitesi" olma idealiyle, her geçen gün öğrencilerine yepyeni imkânlar sunarak aydınlık bir gelecek yolunda hızla büyümeye devam etmektedir.

Sayılarla İstanbul Aydın Üniversitesi:

- 38.000 Öğrenci,

- 5.500 Uluslararası Öğrenci,

- 1.500 Öğretim Elemanı,

- 64.000 Mezun,

- On Binlerce Çözüm Ortağı,

- %83.6 İşe Yerleştirme Oranı,

- 450 Dünya Üniversitesi ile Eğitim İş Birliği,

- 70 Lisans Programı,

- 64 Ön Lisans Gündüz Programı,

- 44 Ön Lisans Gece Programı,

- 7 Uzaktan Eğitim Programı,

- 115 Yüksek Lisans Programı,

- 32 Doktora

- 1 Sanatta Yeterlik Programı,

- 12 Fakülte,

- 2 Yüksekokul,

- 3 Meslek Yüksekokulu,

- 36 Araştırma Merkezi,

- 91 Öğrenci Kulübü,

- Türkiye'nin en seçkin multidisipliner üniversite teknoloji merkezlerinden: PROF. DR. AZİZ SANCAR TEKNOLOJİ MERKEZİ

- 27 Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarları

- Tıp Fakültesi Hastanesi, 5 Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'ı yakından tanıyalım

1956 yılında Trabzon'da doğan Doç. Dr. Mustafa Aydın ilk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da; lisans eğitimini Kahire Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra akademik çalışmalarını Arap Dili ve Edebiyatı üzerine yaptı.

1975 yılında TSK'da göreve başlayan Aydın, yurt içi ve yurt dışı birçok görevde bulundu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başladı; BİL Holding ve bünyesinde yer alan 14 kuruluşu ve bugün 150 okul ile eğitim hizmetlerine devam eden BİL Öğretim Kurumları'nı hayata geçirdi; hala bu kuruluşların yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen üniversitelerden biri olan İsbtanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın 2023 yılında üniversitenin dünyada ilk 500 üniversite arasına gireceğini söyledi.

2003 yılında, bugün, 40.000'i aşkın öğrencisi, 35 Araştırma Merkezi, 2 Düşünce Kuruluşu, 2 UNESCO Kürsüsü ve 18 Fakültesi olan İstanbul Aydın Üniversitesi'nin temellerini attı. Aydın, sırasıyla Kıbrıs İlim Üniversitesi yanı sıra İngiltere, Bakü, Tahran, Pekin, Şikago ve San Francisco Silikon Vadisi'ndeki İAÜ Kuluçka Merkezleri'nin kuruluşunu gerçekleştirdi.

Eğitim diplomasisi kavramını ülkemize kazandıran Aydın, 2010 yılında 'Study in Turkey' markasının kuruluşuna öncülük etti. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) tarafından yeni nesil eğitime örnek model olarak gösterilen 'Hibrid Model Yükseköğretim Sistemi' ile Türk Yükseköğretimine yeni bir vizyon kazandırdı.

4 ayrı "Fahri Doktora" ve Moldova Devleti tarafından "Devlet Nişanı"na layık görüldü. Ulusal ve uluslararası onlarca ödül alan Aydın'ın "İslam Dünyasının En İyileri-Yılın Eğitimcisi Ödülü" ve "Geleceğin Eğitimcisi Ödülü" son yıllarda aldığı önemli ödüllerdendir. İki yabancı dil bilen ve 13 eseri bulunan Aydın'ın çeşitli gazete, dergi ve diğer yayın organlarında yazıları yayımlanmıştır.

Birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu görev ve Başkanlıkları olan Aydın; Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD), Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS), Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNİMED), UFRAD Franchising Derneği, Küçükçekmece Kent Konseyi, Avrupa Akdeniz Ülkeleri Sosyal Siyasi Eğitim ve Kültürel Organizasyonu (COPPEM), Dünya Franchise Konseyi (WFC), Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu (APFC), Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) ve Romanya Franchise Derneği (RFA) görevlerinin yanı sıra yükseköğretimdeki çalışmalarına devam etmektedir. Aydın, evli ve üç çocuk babasıdır.