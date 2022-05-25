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İstanbul Aydın Üniversitesi Bahar Şenliği'nde Haluk Levent İle Doyasıya Eğlendi!
İAÜ ‘Bahar Şenliği'nde Haluk Levent rüzgarı esti. İstanbul Aydın Üniversitesi Bahar Şenlikleri üniversitenin Florya kampüsünde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlikte öğrenci grupları sahneye alırken sevilen şarkılarıyla Redd, öğrencileri mest etti. Akşam saatlerinde sahne alan Haluk Levent şenliğe damgasını vurdu.
Eğitim 25.05.2022, 11:09
Türkiye'nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi, pandemi sebebiyle 2 yıl aradan sonra bahar şenliklerini gerçekleştirdi. Şenliğe katılım gösteren öğrenciler etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.