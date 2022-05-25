İstanbul Aydın Üniversitesi Bahar Şenliği'nde Haluk Levent İle Doyasıya Eğlendi!

Türkiye'nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi, pandemi sebebiyle 2 yıl aradan sonra bahar şenliklerini gerçekleştirdi. Şenliğe katılım gösteren öğrenciler etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.