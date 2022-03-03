İstanbul Arel Üniversitesi ve Memorial Sağlık Grubu kurumsal işbirliklerini büyütüyor

İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Özgür GÖZÜKARA ve Memorial Ceo’su Uğur GÖKER ile birlikte İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesinin fiziksel alt yapısı, malzeme, ekipman, laboratuvarlar ve derslikleri için çalışmalarını tamamladı.

Kurulduğu 2007 yılından itibaren her yıl bünyesine yeni programlar, fakülteler ve yüksekokullar açarak eğitim hayatını geliştiren İstanbul Arel Üniversitesi, 2018 yılında Tıp Fakültesini kurması ile Memorial Sağlık Grubu arasında anlaşma çalışmalarını başlatmıştı.

Bilimsel özerkliğe, kamu tüzel kişiliğe sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimseyen İstanbul Arel Üniversitesi, 14 Mart 2016’da Gözükara Vakfı’nın da desteği ve YÖK kararı ile Tıp Fakültesini açtı. İlk öğrencileri ise 2020-2021 akademik yılında Cevizlibağ Yerleşkesinde eğitim hayatına başladı.

İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara, ‘Öncelikle Tıp Fakültemizi kazanan öğrencilerimize başarılar diliyorum, önlerinde uzun ve zorlu bir süreç var ancak üniversite olarak öğrencilerimizi her zaman destekleyeceğiz bu anlayışla Memorial Sağlık Grubu ile işbirliklerimizi başlattık ve geliştiriyoruz. Sağlık grubunun hasta ve hasta yakını memnuniyeti odaklı olması ve uluslararası kalite standartlarında çalışması, Arel Üniversitesi’nin Tıp Fakültesinde yetişecek olan hekimlerin başarılı olacağına inancımızı desteklemekte. Memorial Bahçelievler Hastanesi, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerimize staj imkanı sağlamakta. Bu bağlamda birlikte çalıştığımız sağlık grubu, etik ilkelerden ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve bu yaklaşımı ile Tıp Fakültemizin sevgili öğrencilerinin de eğitimlerine katkı sağlamasını planlıyoruz.’ dedi.

Uluslararası ofisin çalışmaları ile yabancı uyruklu öğrenciler için de çekim merkezi haline gelen İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2021-2022 akademik yılında 16 yabancı uyruklu öğrenci de eğitime başladı.

Türkiye’yi dünya standartlarında kaliteli sağlık hizmeti ile tanıştıran Memorial Sağlık Grubu, ABD dışında JCI Akreditasyon Kalite Belgesi’ni, alan (Joint Commission International) Türkiye’nin ilk, dünyada ise 21. hastane. Memorial Ceo’su Uğur GÖKER, ‘Grubumuzun bin 500’ü hekim olmak üzere 7 bin civarında çalışanı var. Her sene milyonlarca hastaya hizmet veriyoruz ve 100 bin civarında ameliyat yapılmakta. Karaciğer nakli, böbrek nakli, erişkin ve pediatrik kemik iliği nakli, bütüncül onkolojik tedavi yaklaşımı ve radyoterapi merkezleri, robotik cerrahi yaklaşımları ile güncel tüm medikal cihazları bünyemizde bulundurmaktayız’ dedi.

İstanbul Arel Üniversitesi Cevizlibağ Yerleşkesinde bin 190 metrekarelik kütüphanesi ve Tıp ve sağlık alanında 7 bin 500 basılı kitap, 18 bin e-kitap ve 5 bin e-yayın aboneliği, 2 okuma ve bilgisayar salonu ile 24 saat hizmet veriyor. Gerek uygulanan gerekse teorik derslerin verimli yapılabilmesi için mevcut olan tam donanımlı laboratuvarlar ve derslikler öğrenciler için kaliteli eğitim verilmesine yardımcı oluyor. Özellikle ders veren ve pratik uygulama yaptıran akademisyenler başarılı, tecrübeli ve alanında isim yapmış kişiler. Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi 29 Profesör, 4 Doçent, 9 Öğretim Üyesi, 7 araştırma görevlisi olmak üzere 49 öğretim elemanı ile neredeyse bir öğretim elemanına bir öğrenci düşmesi eğitimde kaliteyi desteklemekte.

Pandemi döneminde, sağlığın öneminin bir kez daha ortaya konması ile salgın önlemleri çerçevesinde yüz yüze eğitime kesintisiz devam eden İstanbul Arel Üniversite Tıp Fakültesinin Cevizlibağ Yerleşkesinde, wi-fi erişimi bulunan 10 katlı binada, 13 bin 380 metrekare kapalı ve 3 bin 500 metrekare açık olmak üzere toplam 16 bin 880 metrekare kullanım alanı ile 42 adet akıllı derslik, 19 adet tam donanımlı laboratuvar bulunmakta. Giriş katında 134 kişi kapasiteli 200 metrekarelik konferans salonu yanında 850 metrekare geniş bir lobi, kolaylık tesisleri ve idari ofisler var.