İstanbul Arel Üniversitesi bahar şenliğinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

Pandemi döneminde ara verilerek yapılamayan üniversite bahar şenlikleri tekrar başladı. İstanbul Arel Üniversitesi öğrencileri de düzenlenen bahar festivali ile gün boyu süren etkinlikler sonrasında Gripin Grubu ve Fatma Turgut konseri ile tüm yılın stresini attı.

Geleneksel hale gelen bahar şenliklerine salgın dolayısıyla 2 yıldır ara vermek zorunda kalan üniversiteler bu yıl baharın gelmesiyle şenlikleri tekrar düzenlenmeye başladı. İstanbul Arel Üniversitesi de Tepekent’te bulunan Kemal Gözükara Yerleşkesinde çeşitli etkinliklerle öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Üniversite bünyesinde bulunan gençlerin de yeteneklerini sergilediği bahar şenliği gün sonunda ünlü grup Gripin ve Fatma Turgut’un sahne almasıyla son buldu.

“Pandemi sonrası ilk geniş çerçeveli etkinliğimiz”

Pandemi sonrası ilk büyük etkinlikleri olduğu için mutlu olduklarını ifade eden İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Dekanı ve Öğretim Üyesi Dr. İnci Tarı; “Pandemiden sonra bu kadar geniş çerçeveli olarak yapılan ilk etkinlik olduğu için çok heyecanlıyız. Öğrencilerimizle bir anket yaptık. Bunun sonucunda öğrencilerimiz Gripin Grubu ve Fatma Turgut’u görmek istediler. Biz de isteklerini kırmadık. Konser dışında gün içerisinde de oyunlar, çekilişler ve okulumuzun müzik grubunun konseri gerçekleşecek. Keyifli bir gün geçireceğiz. İnşallah daha büyük organizasyonlarda da birlikte olmayı ümit ediyoruz. Çok kalabalık bir organizasyon oldu. Bir öğrencimiz ‘başka üniversitelerin şenliklerini de gördüm bizim ki daha güzel hocam’ dedi biz de mutlu olduk” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Okul öğrencilerinden Yaren Çağlar ise düzenlenen etkinliklerle ilgili, “Festival şu ana kadar çok güzel gidiyor. Gün boyu sürecek festivalimiz ve pandemiden sonra yaptığımız en büyük organizasyon olduğu için hepimiz çok heyecanlıyız. Öğrenci arkadaşlarımızın gösterdiği ilgi için de çok mutluyuz” dedi.

Kampüsün her yerinde farklı etkinlikler ve renkli görüntülere şahit olan öğrenciler eğitim döneminin stresinden bir nebze uzaklaşarak eğlendiler.