Isparta’da okullar 5 gün süreyle tatil edildi

Isparta’da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Valilik Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okulların 5 gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Isparta’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Isparta Valiliği, kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurarak okulların il genelinde 5 gün süreyle tatil edilmesini kararlaştırdı. 07 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılacak.