Isparta’da eğitime kar engeli sürüyor

Isparta Valiliği, yarın için de il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelinde idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik tarafından son yapılan açıklamada, Isparta genelinde 4 Mart 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları (MTSK) uygulama eğitimleri, özel iş makinaları ve operatörlük kursları, uygulama eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.