Isparta’da 4-6 yaş grubuna özel Kur’an kursu sınıfı açıldı

Isparta İl Müftülüğü tarafından açılan 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur’an Kursları bugün itibariyle faaliyete geçti. Gerçekleştirilen Kur’an kursu açılışına veliler ve minik öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İl Müftüsü Bayram Şahin, kurslarda çocukların eğlenerek öğrenmesi noktasında eğitimler verdiklerini söyledi.

İl Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur’an kursları bugün kurdele kesimiyle beraber açıldı. 2021 - 2022 Kur’an kursları eğitim ve öğretim yılının açılışı Bilal-i Habeşi Camisi’nde 60 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Açılışa İl Müftüsü Bayram Şahin, minik öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrenciler için cami avlusunda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Açılışta ilk olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, ardından dualar edildi. Kurdele kesiminden sonra öğrencilere özel hazırlanan sınıflarında doyasıya oyun oynadılar.

İl Müftüsü Bayram Şahin, çocuklara yönelik açılan Kuran-ı Kerim kursları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müftü Şahin, Kurslarda çocukların eğlenerek öğrenmesi noktasında eğitimler verdiklerini söyledi. Şahin, "2021 2022 eğitim öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Isparta olarak bizler eğitim öğretim yılında önceliğimiz 4-6 yaşındaki çocuklarımıza okula başlamadan önce eğitim vermek şahsiyetlerine önemli izler bırakmak istiyoruz. Onları hem eğlenen hem öğrenen türden insanı değerlerini, ahlakı değerlerini, büyüğünü, küçüğünü ve camiden sonraki hayatı öğreterek okul öncesi eğitime öğretime hazırlıyoruz” dedi.

Isparta’da 76 camide Kur’an kursu dersi veriliyor

Isparta genelinde 76 camide yaş sınırı olmadan Kur’an kursu eğitimi veriliyor, 76 cami içerisinde 10 camide ise 4-6 yaş grubuna özel sınıflar bulunuyor. Kur’an kursları eğitimi hakkında bilgi veren İl müftüsü Şahin, "İl genelinde 76 kursumuz var bu 76 kursumuzun içinde yetişkinlere yönelik olanlarla birlikte 10 tanesi ise 4-6 yaş grubuna özel olarak hazırlandı” şeklinde konuştu.