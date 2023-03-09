İskenderun’da depremzede çocuklar için bilim atölyesi kuruldu

Depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde çocuklar için bilim atölyesi kuruldu.

Ispanak atıklarından biyopolimer üreten Bilim Sen Ol Platformunun kurucusu Emir Belli ile Gıda Güvenliği ve Beslenme Uzmanı Dr. Birsen Sarıcı, Hatay İskenderun da depremzede çocuklar için bilim atölyesi kurdu. Yaptıkları 3 günlük eğitimde biyolojiden kimyaya çocukların bilimsel farkındalığını arttıracak birçok deney gerçekleştiren ekip, elde ettikleri mum, sabun gibi ürünleri çocukların annelerine hediye etmesini sağlayarak mutlu olmasını sağladı. Çevre bilinci eğitimleri verilen çocuklar, mini etkinliklerle çöplerin dönüşüme atılması sıfır atık projeleri gerçekleştirilmesi öğretildi.

Her yaranın eğitimle sarılacağına inandığını belirten Gıda güvenliği ve Beslenme Uzmanı Dr. Birsen Sarıcı, “Çocuklara bilim farkındalığı oluşturmak ve bir anda olsa yaşadıkları tramvayı unutturmak için bir deney atölyesi yaptık. Çocuklar çok mutlu oldular eğitimlerinin aksamaması için bir şeyler yapmak gerekiyor. Bilimle çocukları tanıştırmak ve yaraları sarmak için Hatay’dayız” dedi.

Platformunun kurucusu Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği öğrencisi Emir Belli ise Deprem bölgesine eğitim noktasında geri kalan çocuklar için İskenderun’a geldiklerini kaydetti.

Depremzede çocukların eğitim ve bilimde geri kalmamaları için çalışmalar yaptıklarına değinen Belli," Özellikle çevre bilinci noktasında eğitimler ve deneyler yapıyoruz. İlkokul ve ortaokul seviyesi öğrencilere uygulamalı olarak deneyerek ve öğrenerek eğitimlerle çocukları destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise eğitimlerden ve deneylerden son derece memnun olduklarını kaydetti.