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İşitme ve görme engelli öğrenciler için farkındalık videosu hazırladılar

Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, işitme ve görme engelli öğrenciler için okulun tanıtımının yer aldığı farkındalık videosu hazırladı.

Eğitim 09.01.2022, 12:35
İşitme ve görme engelli öğrenciler için farkındalık videosu hazırladılar

Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, işitme ve görme engelli öğrenciler için okulun tanıtımının yer aldığı farkındalık videosu hazırladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), her yıl yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni” düzenliyor. Bu kapsamda 2021 yılında mekanda ve eğitimde erişilebilirlik kategorilerinde turuncu ve yeşil bayrak ödüllerini almaya hak kazanan Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, bu yıl üçüncü ve son ödül olan Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik kategorisinde mavi bayrak ödülünü almak için faaliyetlerini sürdürüyor. Engelli öğrencilere kaliteli bir eğitim ve yaşam ortamı sunmak için fiziksel çalışmalarına devam eden Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu diğer yandan da işitme ve görme engelli öğrenciler için okulun tanıtımının yer aldığı farkındalık videosuyla da Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik kategorisinde mavi bayrak ödülü almak için hazırlanıyor.

Akdağmadeni Meslek Yüksekokulunda yürüme yollarından engelli asansörüne, okul merdivenlerinden sınıf ve sıralara kadar engellilerin kullanmakta zorlandıkları tüm araç ve gereçler onlara uygun hale getirilerek eğitimlerini daha iyi şartlarda sürdürmeleri amaçlanıyor.

“Okulumuz engelli öğrencilere kolaylık sağlıyor”

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Yaren Şahin, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulunun engellilere sağladığı kolaylık dolayısıyla bu okulu seçtiğini söyleyerek “Görme problemim olduğu için bu okulu tercih ettim. Burada hocalarım bana biraz daha tolerans sağlıyor. Sınavlarımda görme problemi yaşadığım için bana yardımcı oluyorlar. Onun dışında duyma problemi de yaşadığım için çok fazla tekrar ediyorlar. Bu şekilde derslerimi tamamlıyorum. Burada olmaktan ve hocalarımdan çok memnunum. Görme kaybım olmasına rağmen bu okulda her şey bizim için düşünülmüş ve tasarlanmış. Okulumuzda da görme ve işitme problemleri olan arkadaşlarımız için klip hazırlandı. Bu da bize büyük bir avantaj sağladı, bunun için de burada okumaya karar verdim” dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın öncülüğünde, engelsiz üniversite için her türlü imkanı özel gereksinimli bireylere sağlamayı hedeflediklerini belirten Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. İlker Kılıç, 2022 yılında YÖK’ün mavi bayrak ödülüne talip olduklarını söyledi.

“Eşit eğitim hakkına önem veriyoruz”

Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu olarak eşit eğitim hakkına önem verdiklerini de belirten Kılıç, “Herkesin eşit okuma hakkına sahip olması için çabalarımız sürüyor. Bu bağlamda ilk olarak görme ve işitme engelli öğrencilerimiz için tanıtım videomuzu kapsamlı bir şekilde hazırladık. Klipte ilk olarak ilçemizin genel yapısından bahsediliyor ondan sonra okulumuzun imkanları, tüm bölümleri, sosyal olanakları, çevresi, yurtlar ve yemekhaneler yer alıyor. Türkiye’de çeşitli videolar var ama biz bu şekilde kapsamlı bir videoya rastlamadık. İlklerden biri olmak istedik” şeklinde konuştu.

“Mavi bayrak ödülüne de talibiz”

Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik kategorisinde mavi bayrak ödülü almak için hazırlandıklarını dile getiren Kılıç, “Geçen yıl mekanda ve eğitimde erişilebilirlik ödülünü bir arada aldık. Son olarak da sosyal-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik ödülü var, mavi bayrak. Şu an bu video dahil birçok hazırlığımız sürüyor. Mavi bayrak ödülünü de bu yıl almayı hedefliyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde 3 ödülü de alan ilk birim olmak istiyoruz. Hem de gelecekte engelli öğrenciler için Türkiye’de tercih edilen üniversite olmak istiyoruz, biz eğitimde eşitiz, tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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