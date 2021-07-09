İş sağlığı ve güvenliğine DEÜ imzası

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) iş güvenliği ve sağlığı alanındaki bilgi birikimi ve yaptığı başarılı akademik çalışmalar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Üniversitelerde İş Sağlığı Güvenliği Semineri"nde katılımcılarla paylaşıldı. Kamu kurumları ile işbirliğine önem verdiklerini kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, iş sağlığı ve güvenliği konularında da referans olacak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından düzenlenen ‘Üniversitelerde İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Semineri’, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan’ın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda başarılı bir sınav veren Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yaptığı örnek çalışmalar, DEÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yücel Demiral tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Üniversitelerde İSG uygulamaları, eğitimleri ve üniversite hastanelerinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, 2012 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bütün iş kollarında uygulandığını aktardı. Alpkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği konularında birçok kuruma destek olduğunu belirterek, "Üniversitelerimizle işbirliği yaparak çeşitli konularda kurumlara yönelik rehber ve kılavuzlar hazırlıyoruz. Arzu eden kurumların iş sağlığı güvenliği modellemelerine de yardımcı oluyoruz. Yükseköğretim kurumlarımız eğitim, araştırma ve topluma hizmet misyonları ile iş sağlığı güvenliğinin de ayrılmaz bir parçasını teşkil ediyorlar. Üniversitelerimiz bizimle işbirliği içinde çalışıyorlar. Bilgi veren bu tarz toplantıların bu alandaki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına destek olacağına inanıyorum" dedi.

DEÜ’den örnek yapılanma

DEÜ Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Eser, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Akay, İSGGM’den Dr. Ali Rıza Ergün ile Dr. İlkay Yavuz’un katıldığı çevrim içi toplantı, Türkiye’deki farklı kurumlardan 400 kadar katılımcı ile yapıldı. DEÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yücel Demiral ise yaptığı sunumda DEÜ’nün İSG uygulamalarındaki öncü rolünü ve gelişme sürecini anlattı. DEÜ’nün bu alanda 2000’li yılların başında hayata geçirilen çalışmalarının 2007 yılında Çalışan Sağlığı Birimi adıyla kurulan ve 2016 yılında İş Sağlığı Güvenliği Birimi olarak isimlendirilen kurumla yeni bir boyut kazandığını vurgulayan Demiral, üniversite bünyesindeki İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSAMER) ile hizmetlerin koordine edildiğini söyledi.

"İnsan hayatı önceliğimiz"

DEÜ’nün iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yıllara dayanan bilgi birikimi olduğunu belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, “Akademik alanda yaptığımız çalışmalar sayesinde de birçok kamu kurum ve kuruluşuna örnek oluyor; onlarla işbirliği yapıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği alanında yaptığımız bilimsel çalışmalar sayesinde bu alandaki standartları yükseltiyor, kamunun ihtiyaçları doğrultusunda akademik tecrübemizi aktarıyoruz. Önümüzdeki dönemde bitirmeyi hedeflediğimiz Aliağa’daki DEÜ Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi de bu yaklaşımımızın bir örneğini teşkil ediyor. İnsan sağlığına öncelik veren kurumumuzun sorumluluklarının farkındayız. Dolayısıyla bu çerçevede örnek bir yükseköğretim kurumu olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

"Pandemide hızlı organize olduk"

Seminerde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin iş sağlığı ve güvenliği alanında örnek uygulamalarını katılımcılarla paylaştıklarını kaydeden Demiral, "Özellikle çevrim içi toplantının içeriğine uygun olarak DEÜ Hastanesi’ndeki İSG uygulamalarını anlattık; çalışmalarımızın diğer kamu kurumlarına örnek olacağını düşünüyoruz. Üniversitemiz iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzun yıllara dayanan birikimi ile bu alanda ilk olan kurumlarından birsidir. Bu özelliğimiz ile korona virüs pandemisinde ihtiyaç duyulan hızlı risk değerlendirmelerini, çalışanların izlemini, diğer birimlerle birlikte kapsamlı şekilde yaptık; bu alandaki hizmetlerde organize olduk. DEUZEM altyapısıyla üniversite mensuplarımıza eğitimler verdik" dedi.

"Öncü olmayı sürdüreceğiz"

DEÜ bünyesinde İş Meslek Hastalıkları Bilim Dalı’nın da bulunduğu bilgisini veren Demiral, "Bu birimimiz de kendi alanında oldukça güçlü bir yapı haline geldi. Önümüzdeki dönemde, tüm üniversiteye hizmet vermek üzere Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kurulması yönünde bir hedefimiz bulunuyor. Ayrıca iş hijyen laboratuvarı için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İş hijyeni laboratuvarı ve uygulamaları Türkiye için oldukça yeni bir alan ve üniversitemiz bu konuda da ISGUM ve uluslararası kurumlarla yaptığı çalışmalarla öncü konumda. Aliağa’daki DEÜ Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin tamamlanması için de rektörlüğümüz yoğun bir çalışma yürütüyor. Üniversitemizin ilgili birimleri ile bölgesel hizmet sunan hastanemizde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerimize devam edecek; toplumsal sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" açıklamasında bulundu.