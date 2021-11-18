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İş garantili yüksek okul

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan yüksek okulda okuyan öğrenciler, mezun olunca yüksek maaşla iş buluyor. İş garantili okul, Türkiye’de tercihlerde 5’inci sırada.

Eğitim 18.11.2021, 12:37
İş garantili yüksek okul

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan yüksek okulda okuyan öğrenciler, mezun olunca yüksek maaşla iş buluyor. İş garantili okul, Türkiye’de tercihlerde 5’inci sırada.

Altınova Meslek Yüksek Okulunda kaynak teknolojisi ve gemi inşaatı bölümleri bulunuyor. Bu okulda okuyan öğrenciler okullarının ikinci yılında Yalova’daki tersanelerde 4 ay iş yeri uygulama eğitimi görüyor. Hem okullarını bitiriyor, hem pratik yaparak işi öğrenmiş oluyorlar. Öğrenciler, 2 yılda okuldan mezun olduktan sonra hemen yüksek maaşla iş buluyor. Bölgedeki tersaneler kalifiye eleman sıkıntısı çekerken, bu açığını Altınova Meslek Yüksek Okulundan mezun olan öğrencilerle karşılamaya çalışıyor.

Okul iş garantili olduğu için Türkiye’nin her yerinden çok talep görüyor. Öğrenci tercihlerinde Türkiye’de ilk 5’te bulunuyor. Her yıl tüm kapasitesi doluyor.

Altınova Meslek Yüksek Okulunda okuyan ve aynı zamanda tersanede staj gören Kaynak Teknoloji Programı 2. sınıf öğrencisi Mehmet Mürsel Eker, "Okulumda son yılım. Ben iş yeri eğitimi alıyorum. Buradaki bir tersanede staj yapıp işi öğreniyorum. Hem okulum bitecek, hem de mesleği öğrenmiş olacağım. Okulumdan mezun olduktan sonra iş bulma sıkıntısı çekmeyeceğim. İyi bir maaşla iş sahibi olacağım" dedi.

Tersan Tersanesi Plânlama Müdürü Şükrü Eren, "Tersan Tersanesi olarak Yalova Üniversitesiyle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Altınova Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören öğrencilerin son yılını tersanemizde geçirerek pratik uygulamalarla almış oldukları teorik eğitimi pekiştirmelerini umuyoruz. Bunu hem kendileri, hem de ülkemiz için önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Biz başarılı şekilde mezun olan öğrencileri burada istihdam ediyoruz. Sektörümüzün şu an vasıflı iş gücüne ihtiyacı var Bizim iş garantisi vermemize gerek yok. Vasıflı yetişmiş öğrenci anında iş başı yapıyor" diye konuştu.

Altınova Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hakan Kahramaner, "Okulumuz Türkiye’de ilk olan bir okul. Kamu, özel sektör ve yerel yönetimin bir arada çalışmış oyduğu bir meslek yüksek okulu. Öğrencilerimiz 6 ay iş yerinde, 1,5 yıl da okulda eğitim alıyor. Bu eğitim sonunda mezun oldukları zaman 6 aylık iş tecrübesiyle mezun oluyorlar. Okulumuzun bir başka avantajı, staj yaptıkları iş yerinde iş imkanı bulmaları. Okulumuz iş garantili bir okul. Öğrenci tercihlerinde Türkiye’de ilk 5’teyiz. Kontenjanlarımız yüzde yüzü aşıyor" şeklinde konuştu

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