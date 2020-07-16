İş garantili liseyi üniversitede okuyacaklar



Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı için öğrenci alacak. LGS'ye giren öğrencilerin tercihlerine göre öğrenci kabulü yapılacak. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsünde eğitim verecek olan lisede öğrenciler üniversite ortamında eğitim alacak. Mezun olduklarında teknisyen olarak iş garantisi sunulacak olan lisede yabancı dil eğitimi de üst seviyede verilecek. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 81 ilden öğrenci kabul edecek olan okulda Tarım Teknolojileri alanı için 30, Tarla ve Bahçe alanı için 30 olmak üzere 60 öğrenci kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Öğrencilere parasız yatılı okuma imkanı sunulacak.



Yeni nesil tarım temalı lise

Okul Müdürü Prof. Dr. Gülistan Erdal, Türkiye'nin ilk yeni nesil tarım temalı lisesini kurulduğuna dikkat çekti. Erdal, üniversitede kampüsün tüm sosyal imkanlarından faydalanarak, akademisyenlerin gösterdiği yolda yürümek ve üniversiteye 14 yaşında başlamak isteyenlerin güvenli, modern, teknolojik donanımları tam, gelecek vadeden bir okulda meslek sahibi olacaklarını söyledi. Hedeflerinin tarım sektöründe gençlerin aktif rol almasını sağlamak ve alanında lider gençler yetiştirmek olduğunu belirten Erdal, “Öğrencilerimize iş garantisi sunan okulumuzdan mezun olduklarında ister iş hayatına atılabilecek isterse uzmanlaşmak için üniversite eğitimine devam edebileceklerdir. Güçlü Türkiye'yi daha da güçlü kılmak uluslararası arenada daima ön sıralarda görmek sizlerin ve kıymetli evlatlarınızın sayesinde gerçekleşecektir” dedi.



"Amacımız teknik eleman yetiştirmek"

TOGÜMTAL olarak en büyük hedeflerinin Türkiye'nin yeni nesil ve tarım temalı tek en önemli meslek liselerinden biri olmak, alanının en iyilerini yetiştirmek olduğunu ifade eden Erdal, “Okulumuz ülkemizde bulunan tüm mesleki ve teknik eğitim Anadolu liselerinden oldukça farklı. En önemli farklılığı hazırlık sınıfının olmasıdır. 1 yıl hazırlık okuyan öğrenciler daha sonra 4 yıl olmak üzere 5 yıl okuyacaklar. Parasız yatılı okuyabilecekler. Türkiye'nin herhangi bir ilinden öğrenci alabileceğiz. Öğrencilerimiz iyi puanlarla okulumuzu tercih ederlerse burs imkanı sağlanacak. Okul üniversite bünyesinde bir okul olduğu için öğrencilerimiz üniversitenin tüm sosyal imkanlarından faydalanabilecektir. Biz okulumuzun tanıtımını yaparken öğrencilerin 14 yaşında üniversiteye başlayacaklarını vurguladık. Akademik bir hayat içerisinde bulunacaklar. Burada bizim birinci amacımız teknik eleman yetiştirmek. Bugün olduğu gibi gelecekte de tarım önemli bir sektör olacak” diye konuştu.

Gülistan Erdal



İş garantili lise

Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde okuldan mezun olan öğrencilerin iş garantisi olduğuna işaret eden Erdal, “Bu çok önemli bir farklılık. Şu anda hiçbir liseden mezun olan öğrenci mezun olduktan hemen sonra işe girememektedir. Okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimiz Tarım ve Orman Bakanlığının uhdesinde teknisyen olarak çalışabileceklerdir” ifadelerini kullandı.