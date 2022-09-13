İş adamı Raif Türk Diyarbakır’da okul yaptırdı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar semtinde, yapımı tamamlanan Raif Türk İlkokulu 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılında coşkuyla eğitime açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk zilini çalmasıyla birlikte tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da 2 bin 245 okulda 18 bin 589 derslikte 470 bin 99 öğrenci ve 26 bin 177 öğretmenle birlikte eğitim öğretim yılı başladı. Bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan iş adamı Raif Türk, kentte eğitime katkıda bulundu. Geçtiğimiz sene temeli atılan Raif Türk İlkokulu bugün coşkulu bir törenle açıldı. Raif Türk’ün, adına yaptırdığı ilkokul Diyarbakır’daki öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Halayların çekilmesiyle başlayan törene, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, iş adamı Raif Türk, iş kadını Nadire İçkale, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, kaymakam ve ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende açıklama yapan Vali Ali İhsan Su, eğitim hizmeti konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Su, “Güzel bir Diyarbakır gününde güzel bir hizmeti çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimizle buluşturmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilimizde de her alanda çok önemli kamu ve özel sektör hizmetleri hızla devam ediyor. Bugün de bu önemli hizmetler halkasına eğitim camiasında yeni bir halkayı ekliyoruz. Raif Türk İlkokulu’nu hizmete açıyoruz. Öncelikle bu güzel eğitim yuvasını ilimize kazandıran Raif Türk’e çok teşekkür ediyorum. 35 derslikli ve 35 milyon Türk Lirasına mal olan okulumuzda çocuklarımız inşallah güzel bir ortamda öğretmenlerimizle beraber eğitimi en güzel şekilde sürdürecekler. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünden hareketle, biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitim konusunda da çok önemli hizmetleri ilimiz bazında da gerçekleştiriyoruz” dedi.

Raif Türk İlkokulu’nun öğrencilere iş adamı Raif Türk tarafından emanet edildiğine değinen Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, “Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın zili çalmasıyla birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlamış olduk. Sevgili öğrenciler, bu okul Raif Türk amcanız tarafından size emanet. Eminim ki bu emanete gözünüz gibi sahip çıkacaksınız” diye konuştu.

İş adamı Raif Türk de törende yaptığı konuşmada, “Sevgili çocuklar, öğretmenliğin ne kadar zor ve güzel olduğunu, bu aydınlık beyinlerle uğraşmanın onlarla ilgilenmenin ne kadar keyifli olduğunu bildiğim için sizleri şanslı sayıyorum. Bu okulu sizler için daha iyi bir ortam oluşturması için yaptık” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Raif Türk, Vali Su’ya teşekkür plaketi takdim etti. Öğrencilerle birlikte kurdele kesilerek okul açıldı ve ilk ders zili çaldı. Vali Su, daha sonra okul içerisinde derslikleri gezerek yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Törene katılan ve hayırseverliğiyle bilinen Diyarbakırlı iş kadını Nadire İçkale, böyle önemli bir hizmetin açılışında bulunmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. İçkale “Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Günümüz dünyasında insanlar kendilerine ait olan işleri yapmakla meşgulken, Raif bey hepimizin bildiği gibi, canı ve mal varlığıyla bu ülkeye ve bölgeye fazlasıyla yatırım yapmıştır. Kendilerini takdirle karşılıyorum. Diyarbakırlılar topraklarına bağlılar. İmkanları nispetinde gelip buraya yatırım yapıyorlar. Ben de bugüne kadar rahmetli eşim Mehmet İçkale adına iki okul yaptırdım” dedi.