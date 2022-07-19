İngiltere’nin ‘Elif’ yarışı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümünü bu yıl ikincilikle bitiren Elif Larende (22), yüksek not ortalaması ve araştırmalarıyla İngilizlerin radarına girdi. İngiltere’deki tam 9 üniversiteden yüksek lisans için kabul almayı başaran Larende, tercihini dünyaca ünlü Sussex Üniversitesi’nden yana kullandı. İngiltere’de, burslu olarak ‘uluslararası iş ekonomisi’ alanında 1 yıl eğitim alacak olan Larende, “Şu anda hedeflediğim noktadayım. İngiltere’ye gitmek, benim için çok önemli bir fırsat. Amacım; uluslararası şirketlerde üst düzey pozisyonlarda görev alarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmek” dedi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Elif Larende, bankacı olan anne ve babasının da etkisiyle küçük yaşlardan itibaren ekonomi ve matematiğe ilgi duymaya başladı. Bu ilgisini lise döneminde daha da geliştirerek kariyer hedefini bu yönde şekillendiren Larende, 2018 yılında yüzde 50 bursla İEÜ İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü’nü kazandı.

İngilizcenin yanı sıra üst düzeyde Fransızca da öğrenen Larende, daha birinci sınıftan itibaren hedefini yurt dışı olarak belirledi. Üniversite dönemini çok iyi geçirerek kendisini hedefe ulaştıracak adımları atan Larende, yüksek lisans için de İngiltere’ye gitmeye karar verdi. Yüksek not ortalaması, araştırmaları ve referanslarıyla İngilizlerin dikkatini çeken Larende, tam 9 üniversiteden kabul alarak büyük başarıya imza attı. Titizlikle yapılan incelemelerin neticesinde, İEÜ’lü akademisyenlerin de yönlendirmesiyle Larende’nin tercihi Sussex Üniversitesi oldu. Larende, İngiltere’de burslu olarak eğitim görecek.

"Planlı ve kararlı hareket ettim"

Eylül ayında İngiltere’ye gitmeye hazırlanan Larende, kendisini mutlu ve gururlu hissettiğini söyleyerek, “Şu anda hedeflediğim noktadayım. İngiltere’de eğitim almak, benim için müthiş bir deneyim olacak. Bu sürecin benim için önemli bir fırsat olduğunun farkındayım. Bunu en iyi şekilde kullanmak istiyorum. Çok aşırı çalışmadım, kendimi günlerce eve kapatmadım; ama planlı ve kararlı hareket ettim. Ne istediğime, gelecekte kendimi nerede görmek istediğime henüz birinci sınıftayken karar verdim. Tüm çalışmalarımı bu doğrultuda yaptım. Üniversite döneminde Erasmus programı ile 4 ay Fransa’ya da giderek yurt dışında okuma deneyimini yaşadım. Amacım; uluslararası şirketlerde üst düzey görev pozisyonlarda alarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmek. Bana güvenen, her daim destek olan aileme ve üniversiteme çok teşekkür ediyorum” dedi.

İEÜ İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı ise öğrencisi Larende’yi tebrik ederek, “Elif, çok güvendiğimiz, sevdiğimiz ve başarıyı sonuna kadar hak eden bir öğrencimizdi. Kendisinden büyük beklentilerimiz vardı, o da bunu boşa çıkarmadı. Önümüzdeki yıllarda Elif’i daha iyi yerlerde göreceğimize yürekten inanıyorum. Bölümümüz; yurt dışı bağlantıları, çağın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellediğimiz eğitim anlayışı ve güçlü eğitim kadrosuyla kendisini kanıtladı. Gururla söylüyorum ki, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli, başarı ve yenilik odaklı gençleri yetiştiren bir bölümünüz. Önümüzdeki süreçte de yeni Elif’ler yetiştirmek, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak temel önceliğimiz” diye konuştu.