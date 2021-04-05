İngiltere’de üniversite sınavları iptal! Türk öğrenciler şimdi ne yapacak?

Pandeminin etkisini yoğun bir şekilde yaşayan İngiltere’de bu yıl, üniversite sınavları iptal edildi ve okullara öğrenci seçimlerinde yeni bir sistem uygulamaya konuldu. Dünya çapındaki en seçkin okullara öğrenci hazırlayan yurt dışı eğitim danışmanlığı firması STUDYLON İngiltere Ülke Müdürü ve Kurucu Ortağı Alper Ilgınöz, hem yeni sistemi anlattı hem de İngiltere’de üniversite okumak isteyen ama sene kaybetmemeyi hedefleyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Her yıl 4 bin Türk öğrenci üniversite için İngiltere’ye gidiyor

STUDYLON İngiltere Ülke Müdürü Alper Ilgınöz, Türkiye’den her yıl yükseköğrenim için 4 bin, dil eğitimi için ise 10 bin kişinin İngiltere’nin yolunu tuttuğunu aktardı. Yaz okullarının da İngiltere’deki eğitim için bir başka alternatif olduğunu ifade eden Ilgınöz şöyle devam etti: “Bugüne kadar, sadece 8-16 yaş grubundan 6 bin öğrenci İngiltere’de yaz okulu eğitimi aldı. Bir başka dikkat çeken nokta ise, Türk öğrencilerin İngiltere’de geçirdiği süre. Örneğin, İngiltere’deki yaz okullarında İtalyan öğrencilerin konaklama süresi 3 haftayken, bu durum Türk öğrencilerde ortalama 13 haftayı buluyor.”

İngiliz üniversite hazırlık sistemi Türkiye için model olabilir

İngiliz eğitim sisteminde, lisenin son iki yılında öğrencilerin, “A Level” denilen üniversite sınavlarına hazırlandıklarını anlatan İngiltere Ülke Müdürü Alper Ilgınöz, bu sınava girebilmek için de, son iki yılda öğrencilerin üniversitede okumak istedikleri bölüme göre üç ya da dört ders seçtiklerini vurguladı. Üniversite sınavına da öğrencilerin seçtikleri dersler üzerinden hazırlandıklarını belirten Ilgınöz, “Sınav sonucuna göre, öğrenci başarılı olmuşsa istediği üniversiteye yerleşme hakkı kazanıyor. “A Level” sınavları, son dönemde Avrupa’da oldukça popüler hale geldi. Özellikle ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok ülke “A Level” sonucuna göre öğrenci kabulü yapıyor” dedi.

Ders sınav notu ve öğretmen kanaat notu önem kazandı

Dünyayı kasıp kavuran Covid 19 pandemisi nedeniyle pek çok sektör gibi eğitim sektörünün de olumsuz etkilendiğini hatırlatan İngiltere Ülke Müdürü Alper Ilgınöz, bu nedenle de 2021’in Mayıs ayında yapılması planlanan A Level sınavlarının iptal edildiğini sözlerine ekledi. İngiliz Hükümeti’nin bu duruma yeni bir çözüm bulduğunu belirten Ilgınöz şöyle devam etti: “Öğrencilerin lisede aldıkları notlar ile öğretmenlerin kanaat notlarının ortalamasının değerlendirileceği bildirildi. Son olarak İngiltere Sınav Denetim Kurulu Ofqual, İngiltere'de salgın nedeniyle iptal edilen GCSE ve A Level sınavlarının öğretmenlerin vereceği notlarla değiştirileceğini doğruladı. Sınav sonuçlarının; sınıf içi performans, ödevler ve denemelerin ortalaması alınarak belirlenebileceği açıklandı. Yerleştirme sonuçları ise Ağustos ayının başında açıklanacak.”

Hangi kontroller uygulanacak?

Notların sabit bir payının olmayacağını dile getiren İngiltere Ülke Müdürü Alper Ilgınöz, bunun yerine öğretmenlerin, mevcut kanıtlara dayanarak, mesleki yargılarına göre not vermelerinin amaçlandığını söyledi. Okullara not verme konusunda ayrıntılı bilgi verileceğini söyleyen Ilgınöz şu bilgileri aktardı: “Öğretmenler arasında tutarlılığın sağlanması bekleniyor. Sınav kurulları rastgele örnekleri kontrol edecek ve olağandışı sonuçlarla ilgili özel endişeler varsa, bunları inceleyip notları değiştirebilecekler.”

Türk öğrenciler ne yapmalı?

Tüm konular için sınav kurulları tarafından belirlenen isteğe bağlı değerlendirmeler yapılacağını bildiren İngiltere Ülke Müdürü Alper Ilgınöz, sonuçların, temyize zaman kalması için Ağustos ayı başında açıklanacağını belirtti. Avam Kamarası’ndaki eğitim sekreteri tarafından daha sonra belirlenecek olan yeni düzenlemelerin, aylar süren okul ve kolej kapanışlarından sonra açıklanacağı uyarısını yapan Ilginöz son olarak şu tavsiyelerde bulundu: “Bu nedenle Türk öğrencilerin, bu yıl başvuru için hazırlanırken uzman desteği almaları çok önemli. İngiltere’nin en prestijli okullarında sene kaybetmeden çocuklarının okumasını isteyen ailelerin, özellikle hem eğitim hem de yasal düzenlemeleri yakından takip eden danışmanlık firmalarını tercih etmesi en akılcı yöntem olacaktır.”