İngiltere’de burs kazanan Türk öğrenciler uğurlandı

Birleşik Krallık tarafından 1983 yılından bu yana finanse edilen Chevening bursiyeri Türk öğrenciler İngiltere’ye uğurlandı.

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından 1983 yılından bu yana finanse edilen Chevening Burs Programı 2022/23 yılı bursiyerleri için İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği’nde resepsiyon düzenlendi. 2022/23 akademik yılı için seçilen 20 Türk bursiyer Eylül ayı itibarıyla; işletme, uluslararası politika, hukuk, göç, klinik psikoloji, veri bilimi, film yapımı, sağlık ekonomisi, tarih ve müze çalışmaları gibi çeşitli alanlarda Birleşik Krallık’ın ileri gelen üniversitelerinde eğitim hakkı kazandı.

Birleşik Krallık Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Ajay Sharma resepsiyonda yaptığı konuşmada eğitim programına kayıt olan Türkiye vatandaşı öğrenci sayısının 13 bin 430 olduğu bilgisini vererek, "Birleşik Krallık’ın dünya çapında üne sahip okullarının yabancı öğrencileri cezbediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, Birleşik Krallık’ı bir eğitim destinasyonu olarak seçme konusunda güçlü bir büyüme gösteriyor. Son üç akademik yılda, Birleşik Krallık’taki herhangi bir eğitim programına kayıt olan Türk vatandaşı öğrenci sayısı 13 bin 430 oldu. 2021/2022 vize istatistiklerine göre, bir önceki yıla göre yüzde 82 artışla, Türk vatandaşlarına yaklaşık 4 bin öğrenci vizesi verildi. Bu yılki Chevening bursiyerleri bu başarıyı elde etmeden önce oldukça rekabetli bir süreçten geçtiler. Chevening burs programı, 2022/23 dönemi için tüm dünyada yaklaşık 50 bin geçerli başvuru aldı ve mülakat aşaması sonrasında yaklaşık yüzde 3 başvuru sahibi Chevening bursuna hak kazandı. Bu yıl Türkiye’den 551 başvuru aldık ve 20 kişi bursa hak kazandı. Aynı zamanda 2000’i aşkın mezunu ile Avrupa’nın bu en büyük mezun ağına da katılmaya hak kazanan tüm Chevening bursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Geçici Maslahatgüzar Ajay Sharma konuşmasının ardından başarılı bursiyerlere onur belgelerini takdim etti.