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İngilizce okuma yarışmasında birinci ve ikinci Bursa Final’den

FİNALLİ ÖĞRENCİLER OKAN BİLGİN VE MEHMET BORA GÖRGÜN, 'OXFORD BİG READ' (BÜYÜK OKUMA) YARIŞMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ VE İKİNCİLİĞİYLE BURSA’YA GURUR YAŞATTI.

Eğitim 05.10.2020, 15:57
İngilizce okuma yarışmasında birinci ve ikinci Bursa Final’den

Final Okulları öğrenciler Okan Bilgin ve Mehmet Bora Görgün, "Büyük Okuma" (Oxford Big Read) yarışmasında Türkiye birinciliği ve ikinciliğiyle Bursa’ya gurur yaşattı.

Bursa Özel Final Okulları öğrencileri, Oxford University Press Türkiye’nin ülke çapında onuncusunu düzenlediği (Büyük Okuma) yarışmasında Türkiye birinciliği ve ikinciliğiyle Final ailesine gurur yaşattı. Türkiye çapında binlerce öğrencinin büyük ilgi gösterdiği yarışmada Finalliler, okudukları İngilizce kitapların özetlerini çıkararak hazırladıkları çizgi roman projelerle İngilizce öğretmenlerinin rehberliğinde yarışmaya girdi. Güney Marmara Bölgesi elemelerinden sonra yarışmanın Türkiye finaline giren Bursa Özel Final Anadolu Lisesi öğrencileri Okan Bilgin Türkiye birincisi, Mehmet Bora Görgün Türkiye ikincisi oldu.

Bursa Final’e büyük mutluluk yaşatan öğrencileri, Final Okulları Genel Müdürü Yasin Taşel ve öğretmenleri tebrik etti.

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