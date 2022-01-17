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İnegöl Belediyesi’nden öğrencilere sömestr sürprizi

İnegöl Belediyesi, cuma günü karnelerini alarak sömestr tatiline girecek olan öğrenciler için sürpriz bir organizasyon hazırlıyor. Belediye Başkanı Alper Taban, 5 gün sürecek Karagöz Gölge Oyunu Şenliğine tüm öğrencileri davet etti.

Eğitim 17.01.2022, 15:48
İnegöl Belediyesi’nden öğrencilere sömestr sürprizi

İnegöl Belediyesi, cuma günü karnelerini alarak sömestr tatiline girecek olan öğrenciler için sürpriz bir organizasyon hazırlıyor. Belediye Başkanı Alper Taban, 5 gün sürecek Karagöz Gölge Oyunu Şenliğine tüm öğrencileri davet etti.

İnegöl Belediyesi, sömestr tatili için 7-12 yaş arası çocuklara sürpriz bir etkinlik düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, UNİMO Bursa Şubesi (Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) iş birliğinde 5 gün sürecek 1. Karagöz Gölge Oyunu Şenliği ile çocukları buluşturacak. Her gün 2 ayrı seansta Karagöz gösterisi ve Karagöz atölye etkinliğinin yapılacağı organizasyonda gösterilere tüm öğrencilerimiz katılacak ancak atölye etkinliği kontenjanla yapılacağından, ailelerin 18 Ocak Salı günü (yarın) itibariyle Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinden kayıt yaptırması gerekecek.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki UNİMA (Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) Bursa Şube Başkanı Şinasi Çelikkol ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Seçkin Güneş ve Bülent Akay’ın da katılımıyla encümen salonunda yapılacak şenliğe ilişkin basın toplantısı düzenledi. Açıklamasına vefat haberi İnegöl’de derin üzüntü yaşatan Gençlik Merkezi Müdürü ve İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu kurucusu ve eğitmeni Recep Erdoğan’ın vefatından duyduğu üzüntüyü paylaşarak başlayan Başkan Alper Taban, “Çocuklarımız pandemi sürecinden oldukça etkilendi. Okullar kimi zaman devam etti, kimi zaman uzaktan eğitim olarak devam etti. Çocuklarımız bu yıl yeniden okullarına kavuştular ve ilk dönemi de tamamlayıp yarı yıl tatili için gün saymaya başladılar. Cuma günü itibariyle sömestr tatiline çıkacaklar. Biz de onlara bir sürpriz yapalım istedik. Bu organizasyon dahilinde 7-12 yaş çocuklarımız için Karagöz Şenliği ve Karagöz Atölyesi planladık. 24-28 Ocak tarihleri arasında İnegöllü çocuklarımız 1. Karagöz Şenliğinde buluşacaklar. Bu etkinliğimiz hafta içi her gün 10.30 ve 14.30’da iki ayrı seansla Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezimizde gerçekleştirilmiş olacak. Her gün iki farklı gösteri ve atölye çalışması olarak planlanan şenliğimiz, toplamda 10 farklı gösteri ve 10 atölye olarak gerçekleştirilecek. Gösterilere 7-12 yaş arası tüm çocuklarımız davetlidir ve katılabilecekler. Ancak atölye çalışmasında belli bir kontenjan bulunuyor. Bu yüzden atölyeye katılmak isteyen öğrencilerimiz için ailelerimizin 18 Ocak Salı günü itibariyle (yarın) İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimize kayıt yaptırmaları gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

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