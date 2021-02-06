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İnegöl Belediyesi’nden Hacı Sevim Yıldız Kampusü’ne destek

İnegöl Belediyesi, Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde öğrencilerin okul servisi ve otobüs bekleme alanında 1000 kişi kapasiteli 70 metre uzunluğunda durak yaptı. Ayrıca kampüsün amfi alanında sahne ve merdivenlerin bakım çalışması gerçekleştirildi.

Eğitim 06.02.2021, 14:03
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İnegöl Belediyesi’nden Hacı Sevim Yıldız Kampusü’ne destek

İnegöl Belediyesi, Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde öğrencilerin okul servisi ve otobüs bekleme alanında 1000 kişi kapasiteli 70 metre uzunluğunda durak yaptı. Ayrıca kampüsün amfi alanında sahne ve merdivenlerin bakım çalışması gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, eğitim kurumlarına desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda İnegöl’ün nitelikli eleman ihtiyacını karşılayan Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında kampüs otobüs durak alanında toplamda 70 metre uzunluğunda 1000 öğrencinin aynı anda bekleme kapasitesine sahip durak inşa edildi. Ayrıca kampüsün Amfi Tiyatro iniş merdivenleri ve sahne mermer yenileme çalışması gerçekleştirildi. 300 metrekare mermer yenilenirken, sahne kısmında 50 metrekare mermerin ise tamiratı yapıldı. Ayrıca Tematik Lise kısmında tır yanaştırma amaçlı kullanılmak üzere beton zemin yapım çalışması gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri ile Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve kampüs okul idarecilerinin katılımıyla yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Meslek, altın bilezik

İncelemeler sonrası bir açıklama yapan Başkan Taban, “Bugün İnegöl’ümüzün çok değerli bir eğitim öğretim alanı içerisindeyiz. İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü içerisindeyiz. Burada incelemeler yapmak üzere geldik. AK Parti İlçe Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz, okul müdürlerimiz, meclis üyelerimiz ve yöneticilerimizle yapılan çalışmaları yerinde görmek istedik. Burada çok kıymetli bir yapı var, organizasyon var, imkan var. Meslek, malumunuz altın bilezik. Çocuklarımıza, evlatlarımıza gelecekte iyi bir meslek sahibi olmaları adına bu kampüs yapıldı ve burada Allah’ın izniyle her geçen gün İnegöl’ün yıldızı olacak, İnegöl’ün her zaman marka değerini yükseltecek bir çalışma yükseliyor” dedi.

Öğrencileri Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde eğitim görmeye de davet eden Başkan Taban, “İnşallah yakın gelecekte burada çevre düzenlemeleriyle, spor alanlarıyla, kültürel alanlarıyla, ulaşım ve her türlü çalışmalarıyla çok güzel geliştirilmiş bir kampüs vatandaşımızın hizmetine devam edecek. Ben bu vesileyle tüm öğrenci kardeşlerimizi meslek öğrenmeye, meslek liselerinde eğitim almaya davet ediyorum. Meslek kıymetli bir şey. Buradan okuduğu bölümden mezun olup hemen İnegöl’de iş sektörü içerisinde girebilme imkanına sahip öğrencilerimiz” diye konuştu.

Taban, kampüs alanında yapılan çalışmalardan da söz ederek “Bizler de buradaki oluşuma destek ve katkı sunabilmek adına durak bölgelerinde öğrencilerimiz için bekleme alanları oluşturmaya çalıştık. Yine amfi alanında bazı eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yaptık. Yine burada eksik olan alanlarda adımlar atarak öğrencilerimizin de mutlu olacağı düzenlemeleri yapmak istiyoruz. Burası bizim şehrimizin aslında bir tanıtım yüzü olarak da ifade edilebilir. Gelen misafirlerimizi dahi gezdirebileceğimiz bir mekan. Pek çok büyük şehre nasip olmamış bir eğitim vadisindeyiz. Buradan yetişen gençler hayata atılmış olacaklar, onlar da inşallah yeni yeni güzelliklere imza atmış olacaklar. Dolayısıyla ben velilerimizin de ailelerimizin de bu kampüsü görmelerini ve burada eğitim almalarını istiyorum. Yapılan çalışmaların da hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
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