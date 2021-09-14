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İnegöl Belediyesi’nden 1500 öğrenciye kırtasiye yardımı

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İnegöl Belediyesi, Millî Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği 71 okulda ihtiyaç sahibi bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi verecek. Kırtasiye yardımlarının okullara dağıtımı başladı.

Eğitim 14.09.2021, 12:03
İnegöl Belediyesi’nden 1500 öğrenciye kırtasiye yardımı

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İnegöl Belediyesi, Millî Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği 71 okulda ihtiyaç sahibi bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi verecek. Kırtasiye yardımlarının okullara dağıtımı başladı.

Millî Eğitim Müdürlüğü 71 okulda 750 ilk ve 750 ortaokul olmak üzere bin 500 öğrenci belirledi. İnegöl Belediyesi, içinde okul çantasından deftere, kalemlerden boya malzemelerine kadar farklı kırtasiye malzemelerinin yer aldığı setler hazırladı. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hazırlanan kırtasiye malzemelerinin dağıtımına başladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, yeni bir eğitim ve öğretim yılının başladığını hatırlatarak, “Pandemi sonrası evlatlarımız yeniden okullarına kavuştu. Uzun bir aranın ardından okulların bahçelerinin yeniden cıvıl cıvıl olduğunu görmek bizlere de umut oldu. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. İhtiyaçlar noktasında da bizde karınca kararınca her sene olduğu gibi bu sene de kırtasiye yardımları noktasında destek olmak istedik öğrencilerimize. Tabiî bunları okullarımızın belirlediği öğrencilere ulaştırılması için idarecilerimize teslim ediyoruz. Bu yıl bin 500 öğrencimize kırtasiye dağıtımı başladı. 750 ilköğretim, 750 ortaöğretim öğrencimize en kısa sürede kırtasiye malzemeleri ulaştırılmış olacak. Toplam 71 okulda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bu yardımlar teslim edilecek” dedi.

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