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İmkanı olmayan öğrencilere "askıda kitap" ile destek olacaklar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ortaokul öğrencileri ’Askıda kitap’ projesi ile bu yıl 3’üncüsü düzenlenen geleneksel kitap fuarında kitaba ulaşamayan öğrencileri ücretsiz kitapla buluşturuyor.

Eğitim 11.03.2022, 12:20
İmkanı olmayan öğrencilere "askıda kitap" ile destek olacaklar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ortaokul öğrencileri ’Askıda kitap’ projesi ile bu yıl 3’üncüsü düzenlenen geleneksel kitap fuarında kitaba ulaşamayan öğrencileri ücretsiz kitapla buluşturuyor.

İlçenin 814 öğrencisiyle eğitim öğretim veren Barbaros Kutlutaş Ortaokulu ’Askıda Kitap’ projesi ile kitaba ulaşamayan, maddi imkanı bulunmayan öğrencilerin eğitimine ve genel kültürüne katkı sağlamak için ücretsiz kitapla buluşturma kampanyası başlattı. Projede Barbaros Kutlutaş Ortaokulu öğrencileri de öğretmenleri tarafından verilen kâğıt kumbaralarda harçlıklarını biriktirerek özellikle köy okullarından fuara gelip kitap alamadan dönen öğrenciler olduğunu ve onları da kitapla buluşturabilmek için birbiriyle yarıştılar. Kumbaralarındaki paraları okula getiren öğrenciler kendileri için biriktirdikleri paraları kitap okuyamayan köydeki arkadaşlarına ’Kitap Hediye Çeki’ alabilmek için çabaladılar.

Bu mutlulukları gözlerden okunan öğrenciler adına 7’nci sınıf öğrencisi Ayşe Naz Çelik şunları söyledi “Proje aslında kumbaralar dağıtıldığında kendimize para biriktirerek kitap almamız için verildi. Daha sonra bu proje kitap fuarına gelip kitap alamayan, maddi durumu olmayan öğrenciler için dönüştürüldü. Biz kumbaralarda bu paraları biriktireceğiz" dedi.

"Projeye dahil olmak istediler, talepleri çok hoşumuza gitti"

Toplumun çağdaş medeniyetlerin seviyesine çıkmasının tek şartının okumak olduğunu vurgulayan Türkçe Öğretmeni Halil Yılmaz, “Bu yıl 3’ncüsü düzenlenen Çaycuma Kitap Fuarı’na okulumuz öncülük ederek düzenlemiş bulunmakta. Fuarımızın içerisinde ‘Askıda Kitap’ diye bir proje başlattık. Bu projede amacımız durumu iyi olmayan öğrencilere kitap kazandırmak sonrada kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktı. Bunun için okulumuzdaki öğrencilerimize kumbara dağıttık. Bu kumbarada amaç, çocuklarımız kendi almak istedikleri kitabı kendileri biriktirecekti. Öğrencilerimiz ‘Askıda Kitap’ projesine dahil olmak istediler. Kumbaralarındaki paraları ile kitap okumayan öğrenci kalmaması istediler. Bu talepleri bizimde çok hoşumuza gitti. Öğrencilerimizin böyle farkındalık yapmak istemeleri" diye konuştu.

Projeyi çok önemsediğini ve fuara damga vuracağını söyleyen Okul Müdürü Harun Toksoy, “ 26 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 6 senedir Barbaros Kutlutaş Ortaokulu’nda Müdürüm. Okulumuz bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çaycuma Kitap Fuarı organizasyonunu üstlendik. Tabi paydaşlarımız var; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız ve belediyemiz bu konuda destek oluyor. Bu yola çıktığımızda böyle fikrimiz yoktu ama sonradan öğrendik ki fuara gelip te boş dönen öğrencilerimiz var. Haliyle bizim eğitim camiasında çok önemsenecek bir konu. Kitap okumak için yada kitap sevdirmek için illa paraya ihtiyaç yok. Şöyle ki ihtiyacı olmayan, ihtiyacı olanlara destek olabilir" dedi.

“En büyük ve en anlamlı desteği biz öğrencilerimizden gördük”

En anlamlı desteği öğrencilerden gördüklerini ifade eden Toksoy, "Öğrencilerimize kendilerine kitap fuarından kitap alabilmeleri için dağıttığımız kumbaralarla, ‘Askıda Kitap’ uygulamamıza bağış olarak verdiler. Bizlere çok mutlu verecek bir durum. En büyük ve en anlamlı desteği biz öğrencilerimizden gördük. Kitap fuarına damga vuracak bir hadise aslında, kumbaraları ile destek olmaları. Buna vesile olan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve onları yetiştiren ailelere teşekkür ediyorum. Bu uygulama inşallah bizden sonrada devam eder. Temennimiz odur ki kitap okuma sayımız gün geçtikçe artar" ifadelerine yer verdi.

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