İlk yardım eğitimleri her geçen gün daha fazla öğretmene ulaştırılıyor

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda çalışan personele verilen eğitimlerin sayısı, her geçen gün artırılıyor.

“İlk Yardım Eğitici Eğitimi Merkezi” ile 81 il millî eğitim müdürlüğünde ve İstanbul’daki Anadolu ile Avrupa yakasında 2 ayrı merkezde Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen toplam 82 “İlk Yardım Eğitim Merkezi” ve 23 ek sınıf ile ilk yardım eğitim hizmetleri yürütülüyor.

Aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığı da eğitim altyapısını, donanım ve eğitmen sayılarını artırarak daha çok sayıda eğitimler vermek üzere hedeflerini büyütüyor.

Eğitici eğitimi alan 267 öğretmen ve Sağlık Bakanlığından yetki belgesi almış toplamda 676 eğitmenle çalışmalar devam ediyor. 2019-2022 yılları arasında 55 bin 460 öğretmen ve personel, okullarda olabilecek acil müdahale gerektiren durumlara karşı “yetkili ilk yardımcı” sertifikası aldı.

İlk yardım eğitimleri Bakanlığın yürüttüğü pek çok projede de yer buluyor. “Mesleki Eğitimde 1000 Okul İyileştirme” projesi çerçevesinde de 45 bin öğretmen ilk yardımcı olmaya hak kazandı. “Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende” projesi çerçevesinde “Görevimiz İlk Yardım” sloganı ile başlatılan projeyle 260 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verilmesi süreci devam ediyor.

“Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende” projesi çerçevesinde 93 bin 24 öğretmen, ’’Avrupa İlk Yardım Sertifikası’’ akreditasyonuna sahip “Türk Kızılay İlk Yardımcı Sertifikası” aldı. Ayrıca öğretmenler dışında toplamda 148 bin 484 Bakanlık personelinin ilk yardımcı olması sağlandı.

Okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan ’’Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesinde de ilk yardım eğitimleri önemli bir yer tutuyor. Proje çerçevesinde temel eğitimde görev yapan öğretmenlere ilk yardım eğitimi verilme sürecine başlanacak. İlk aşamada pansiyonlu okullar, okul öncesi eğitim okulları, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlere eğitim verilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve bakanlık personeline verilen eğitimler ve burada edindiği deneyimi diğer tüm paydaşlarıyla da buluşturmaya hazırlanıyor. Okul gıda işletmecileri, güvenlik görevlileri, veliler, servis şoförleri ve diğer paydaşlara da ilk yardım eğitimlerinin verilmesi planlanıyor.