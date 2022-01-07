İletişim Fakültesi öğrencilerinden köy okuluna “İletişim ve Sanat” köprüsü

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, ‘İletişimle Engelleri Aşıyorum Projesi’ kapsamında köy okulu çocuklarını tiyatro ile buluşturdu.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akgüç Çetinkaya’nın yürüttüğü Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, İletişimle Engelleri Aşıyorum Projesi ile Trabzon Köprübaşı Adnan Kahveci İmam Hatip Ortaokulundan 22 öğrenciye, Tiyatropanki Tufan Ünlü Sahnesi’nde Ağustos Böceği ile Karınca isimli tiyatro oyunu izletildi. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, tiyatro oyunu sonrası yapılan yemek organizasyonu ile çocuklarla keyifli vakit geçirdi.

Proje kapsamında çocukların iletişim becerilerini geliştirmeleri, aile ve arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurabilmeleri için okulun kütüphanesinde iletişim bölümü oluşturuldu. Öğretmenler oluşturulan iletişim bölümünden daha fazla çocuğun faydalanabileceğini ve memnuniyetlerini dile getirdi.

Okullarında bir ilk

Okul müdürü Mehmet Ersoy, okulun coğrafi konumundan dolayı bu gibi etkinliklere çocukların çok fazla katılma imkanlarının olmadığını belirterek, “Bu proje bizler için bir ilk oldu. Böyle etkinliklerin arttırılması gerekiyor. Proje ekibine teşekkür ederim” dedi.

Çocukların daha önce deneyimlemediği bir kültürel faaliyete katılmalarından ötürü çok sevindiğini dile getiren proje sorumlusu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Sümeyya Tursunoğlu ise, “Temennim her çocuğun bu gibi etkinliklere katılabilme fırsatının olması ve bu deneyimi yaşamaları. Çünkü her çocuk kendilerini iyi hissedecek ve onlara güzel şeyler katacak etkinliklere gitmeyi hak ediyor. Biz kendi çabamızla bu küçük projeyi gerçekleştirdik, bunu bir başlangıç olarak sayabiliriz ve büyük projeler için diğer insanların da desteğiyle yapılan sanatsal aktivitelerin yayılmasına olanak sağlayabiliriz” diye konuştu.