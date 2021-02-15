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İlçe belediyeden eğitime dev destek

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sanayi kuruluşlarından da destek alan belediye tarafından eğitimlerine destek verilmesi amacıyla öğrencilere 10 bin tablet, ücretsiz bir şekilde dağıtıldı.

Eğitim 15.02.2021, 14:08
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İlçe belediyeden eğitime dev destek

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sanayi kuruluşlarından da destek alan belediye tarafından eğitimlerine destek verilmesi amacıyla öğrencilere 10 bin tablet, ücretsiz bir şekilde dağıtıldı.

Dilovası Belediyesi, öğrencilerin eğitim süreçlerine destek vermek amacıyla 10 bin ücretsiz tablet dağıtımına başladı. Öğrencilerin eğitimlerine katkı sunacak ücretsiz tabletlerin dağıtım törenine Düzenlenen törene Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve İlyas Şeker, ve siyasi parti il başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Törende söz alan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, korona virüs sürecinde öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak için çalıştıklarını ifade etti. Şayir, "Bu süreçte her birimiz fedakarlıklarda bulunduk. Öğrencilerimiz bu süreçte eğitimlerine, öğretmenlerinden, okullarından, arkadaşlarından uzak devam etmek zorunda kaldılar. Emin olun, büyük bir iş başardılar. Çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

"Daha büyük proje ve çalışmalara da hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz"

Belediye olarak eğitime her zaman destek olduklarını belirten Başkan Şayir, “İnşallah bu zorlu pandemi sürecinde bir nebze olsun eğitimlerine katkı sağlamış, zorlukları kolaylaştırmış oluruz. Tablet bilgisayarlar tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Bizler; bugüne kadar olduğu gibi imkanlarımızı seferber etmeye, eğitime, destek olmaya devam edeceğiz. Eğitim noktasında ne destek sunabilirsek, hangi engeli ortadan kaldırabilirsek, mutlu oluyoruz. Bunu bir lütuf olarak görmüyoruz, göremeyiz. Bunu Dilovası’nda yaşamanın, sizlerle komşu olmanın bir gereği olarak kabul ediyoruz. Bugün öğrencilerimize hediye etme mutluluğuna eriştiğimiz bu tabletler, eğitim adına gerçekleştirdiğimiz projelerimizden sadece bir tanesi. Daha büyük proje ve çalışmalara da hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz” diyerek projeye destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve sanayicilere teşekkür etti.

“Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum”

Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise "Bugün burada eğitimle yükselen Dilovası’nı konuşuyoruz. Eğitim her şeyin başında geliyor, Eğitime hepimizin ihtiyacı var. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Her öğrenciye tablet vererek inşallah öğrencilerimiz eğitimlerine daha iyi bir şekilde devam edeceklerdir. Telekomünikasyon şirketinde görev yapan biri olarak bu sabah şirket yetkilileri ile yaptığım görüşmede bu yılsonu itibari ile Dilovası’nın tamamen fiber alt yapıya kavuşacağını müjdelemiş olayım. Tabletlerin sağlanmasında ve dağıtılmasında emekleri olan belediye başkanımız ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Vatanı daha ileri taşıyacağımıza söz veriyoruz”

Öğrenciler adına konuşma yapan Büşra Sarıca, “Desteği ile hep yanımızda olan Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanım emeklerinizi boşa çıkartmayacağımıza ve çok çalışıp başarılı olacağımıza ve bu yüce vatanı daha ileri taşıyacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.
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