İlaç firması eğitime destek için Diyarbakır’da okul yaptırdı

Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Muazzez Beran ve Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde 16 derslikli okul yaptırarak eğitime katkı sağlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başında gerçekleşen açılış törenine, Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ve davetliler katılım gösterdi.

Açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan’ın gerçekleştirdiği kurdele töreninde, Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Muazzez Beran ve Berat Beran konuşmalarını gerçekleştirdi. Kurdele kesimi ardından davetliler okulu gezerek ziyarette bulundu, öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarılar dilendi. 16 derslikli Muazzez Beran Ortaokulu’nda, ilk dönem için kayıtlar başladı ve öğrenci alımı gerçekleştirildi.

İlköğrenimini tamamladıktan sonra kız çocuğu olduğu için okuldan alınması sebebiyle hayatı boyunca eğitime ve öğrencilere destek olmaya çok önem veren Muazzez Beran, “40 yıllık hayalimi gerçekleştirme fırsatım oldu, herkesin gönlünden geçen hayrı yapabilmesini dilerim. Okulumuzda, ülkemize ve dünyaya faydalı nice nesillerin yetişmesini umut ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Ecz. Berat Beran ise şöyle konuştu: “Eskiden kız çocukları okumaz derlerdi. Bu düşünce eşim Muazzez Hanım’da yara açmıştı ve en büyük hayali memleketimizde okul yaptırmaktı. Bugün bu hayalin gerçekleşmesinden gurur duyuyoruz.”