İl Milli Eğitim devreye girdi, öğrenciler yıl sonuna kadar okullarında

İzmir’in Konak ilçesinde, gelen haciz nedeniyle öğretmenler ve öğrenciler binadan tahliye edildiği okulla ilgili İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girdi. Alınan karara göre okulda eğitim ve öğretimin yıl sonuna kadar devam edeceği, gelecek yıl ise öğrencilerin başka okullara nakledileceği bildirildi.

Konak ilçesinde bulunan Özel İzmir Saranel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iddiaya göre arazi sahibi ile okul kurucusu arasındaki kira anlaşmazlığı nedeniyle okulların tatil edilmesine kısa bir süre kala boşaltıldı. Öğretmenler ve öğrenciler dersteyken okula gelen icra avukatları ve arsa sahibinin avukatları okulun boşaltılmasını talep etti. Okul personelinin ısrarlarına rağmen haciz işlemleri sürerken, bir anda kapı dışarı edilen öğrenciler şoka uğrayarak evlerine döndü. Tahliye kararının ardından okulda bulunan 84 öğrenci, 15 öğretmen ve 4 personel kapı dışarı edildi. Henüz sınavlarının tamamlanmadığını ve okulların kapanmasına kısa süre kala yapılan bu işlemi doğru bulmadıklarını söyleyen öğrenciler ve velileri duruma tepki gösterdi.

İl Milli Eğitim devreye girdi

Olayla ilgili İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girdi. Alınan bilgiye göre bugün alınan kararla, dönem sonuna kadar aynı binada eğitim ve öğretimin devam edeceği, gelecek yıl ise öğrencilerin başka okullara nakil alınacağı bildirildi. Öğrencilerin cuma gününden itibaren okula giderek eğitim ve öğretime devam edileceği de aktarıldı.

17 Mayıs günü haciz kararı nedeniyle öğrenciler ve öğretmenlerin derste olduğu anlarda okulu tahliye edilmesi tepkiye yol açmıştı.