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İl Millî Eğitim Müdürlükleri Arası Kısa Film Yarışması başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Millî Eğitim Müdürlükleri Arası "Su Tasarrufu" Konulu Kısa Film Yarışması başlatıldığını duyurdu.

Eğitim 30.01.2021, 16:39
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İl Millî Eğitim Müdürlükleri Arası Kısa Film Yarışması başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Millî Eğitim Müdürlükleri Arası "Su Tasarrufu" Konulu Kısa Film Yarışması başlatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Millî Eğitim Müdürlükleri Arası "Su Tasarrufu" Konulu Kısa Film Yarışması başlatıldığını duyurdu. Bakanlığın resmi inernet sitesinden yaptığı açıklamada, içelebilir su kaynaklarının tükenmeye başladığına değinilerek şu ifadelere yer verildi:

“Su kaynakları, iklim değişikliği, aşırı su tüketimi, sulama, enerji ve üretim faaliyetlerindeki yanlış uygulamaların baskısı altında azalırken, dünya genelinde her geçen gün su kıtlığı çeken milyonlarca insana yenileri eklenmektedir. Ülkemiz yıldan yıla daha az yağış almakta, derelerimiz, akarsularımız, göllerimiz kurumakta, içilebilir su kaynaklarımız azalmaktadır. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde çok kısa bir süre sonra ciddi bir su sıkıntısı ile ülke olarak karşılaşmamız kaçınılmazdır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, öğrencilerimizin bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık kazanmaları, tasarruf kavramını genç yaşlardan itibaren içselleştirmeleri, toplumda da konu ile ilgili bir farkındalık oluşturulması amacıyla bir kısa film yarışması düzenlemeyi planlamış olup, yarışma teması olarak "su tasarrufu" belirlenmiştir. İl Millî Eğitim Müdürlükleri arasında yapılması planlanan yarışma için her İl Millî Eğitim Müdürlüğü kendi takımını oluşturacaktır.

Yükseköğretim Kurumları ile iş birliği yapmanın serbest olduğu yarışma için oluşturulacak takımlarda öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi, yardımcı personel, akademisyen gibi eğitimin her alanından bireyler yer alabilecektir.

Son başvuru tarihi 5 Mart 2021 olan kısa film yarışmasının sonuçları "22 Mart Dünya Su Günü"nde açıklanacaktır.”
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