İklim için Bilim Okulda projesi ile öğrenciler bilinçlendiriliyor

Almanya Büyükelçiliği tarafından Türkiye’deki ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen İklim için Bilim Okulda projesi yeni turuna başladı.

Geçtiğimiz yıl Almanya Büyükelçiliği tarafından Türkiye’deki ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen; iklim, çevre ve enerji üzerine eğlenceli bir bilinçlendirme etkinliği olan ‘’İklim için Bilim Okulda’’ (İBO) projesi bu yıl Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun da desteği ile ücretsiz bir şekilde Türkiye’nin 16 şehrinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Bu yıl açılışı Sibel İsmet Çatık Ortaokulu’nda yapılan proje kapsamında tasarlanan bir bilim gösterisi öğrencilerle buluşturuldu.

Ortaokul 7.- 8.sınıf öğrencilerine iklim değişimi ve sebepleri, sıfır atık bilinci, temiz enerji kavramları uygulamalı bir şekilde anlatıldı.

Projenin açılışına Almanya Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Ankara Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.