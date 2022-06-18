İki dakika ile sınavı kaçırdı gözyaşlarına boğuldu

Malatya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavı heyecanı yaşandı. Sınav salonuna 2 dakikayla kaçıran aday gözyaşlarına boğulurken, kimliği kırık olan aday sınav salonuna alınmadı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk ayağı olan TYT bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Aylardır sınava hazırlanan öğrenciler içeride ter dökerken dışarda bekleyen veliler Kuranı Kerim okudu dualar etti. Sınava 2 dakika geç kalan aday içeri alınmayınca gözyaşlarına boğuldu.

Sınav binasının giriş kapısının kapanmasının ardından gelen bir aday ve yanındaki refakatçisi görevlilere dakikalarca dil döktü. Yaklaşık 10 dakika süren ısrarın ardından öğrenci ve refakatçisi, sınav sistemine tepki göstererek okuldan ayrıldı. Ayrıca kimliği kırık olan genç de sınav salonuna alınmadı.