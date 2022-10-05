İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 100 bin TL’lik burs

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine toplamda 100 bin TL burs verecek.

SANKON VE GESKON, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için protokol imzaladı. Bu çerçevede, tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere toplamda 100 bin TL’lik burs verilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan GESKON Genel Sekreteri Murat Uygur, "SANKON ve GESKON arasında her yıl olduğu gibi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılını kapsayacak burs protokolü imzaladık. İhtiyaç sahibi öğrencilerin, okulları bitinceye kadar SANKON üyesi şirketler tarafından bursları her ay ödenecektir" dedi.

Uygur, protokole destek sunan SANKON yönetim kurulu üyelerine ve üye şirketlere teşekkür etti.