İhlas Vakfı Yurtları Covid 19 tedbirlerini aldı öğrencilerini bekliyor

İhlas Vakfı’nın Türkiye genelinde bulunan otuz iki öğrenci yurdunda, Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği COVİD 19 tedbirlerinin aldığı ve titizlikle uygulamaya sokulduğu duyuruldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Tuncer Akalın; “Öğrencilerin ve velilerinin gönlü rahat olsun, bütün yurtlarımızda hijyen kurallarını en iyi şekilde yerine getiriyoruz. COVİD 19 pandemi süresince uyulması gereken kurallar yurtlarımızın girişleri ve her katında afiş olarak asılmıştır. Yurtlarımızın girişlerinde müracaat görevlisi maskeli olarak yurda giren her öğrencinin ateşini ölçmekte, ellerin dezenfekte edilmesini sağlamakta, maske ve mesafe kurallarını hatırlatmaktadır. Yemekhanelerde yemekler kişiye özel kaplarda servis edilmekte, ekmek, su, kaşık ve baharatlar tek kullanımlık olarak bulunmaktadır. Yatak odalarında her kişiye 6 m2 yer düşecek şekilde mesafe kurallarına uyulmaktadır" dedi.

Akalın, Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü verilen İhlas Vakfı yurtlarına kayıt yaptıran bütün öğrencilere KYK tarafından dokuz ay boyunca barınma ve yemek yardımı yapıldığını belirterek, "Yurtlar Yönetmeliğinde istenen bütün şartlara haiz olan İhlas Vakfı Erkek Öğrenci Yurtlarında; Öğrencilere rahat ve ferah yatak odaları sunulmakta, her gün çeşit çeşit üç öğün zengin kalorili yemeklerden afiyetle yemektedirler. Rahat çalışma salonları, kafeterya ve spor odalarında boş zamanlarını değerlendirmektedir. Yurtlarının bulunduğu konumlardan üniversitelere kolay ulaşım imkanı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin kişisel gelişimlerine önem verdiklerini belirten Akalın, "Öğrencilere hafta sonları tarih ve kültür gezileri tertiplenmektedir. Ayrıca Eğitim Danışmanlardan rehberlik hizmetleri, İş Hayatına Hazırlık Seminerleri, Ustalardan kişisel gelişim seminerleri, uzmanlarından tarih ve kültür sohbetleri, sosyal kulüpler ile daha etkin kendini ifade edebilme imkanlarını yakalayabilmektedirler. Her yıl mezun olan öğrencilere kendileri için hazırlanan özel eğitim programlarına katılabilmektedirler” dedi.

Online ön kayıt yapılabiliyor

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Tuncer Akalın, İhlas Vakfı yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin yurtlara ön kayıtlarını www.yurtlarbirligi.com bölümünden yapabileceklerini belirterek sözlerini tamamladı.