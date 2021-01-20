İhlas Kolejine Türkiye’nin ulusal eğitim markası ödülü

LOB’IN Turkey tarafından düzenlenen 2021 Uluslararası Marka Liderleri Zirvesi’nde İhlas Koleji "Türkiye’nin Ulusal Eğitim Markası Ödülü"nü aldı.

İstanbul Vilayetler Evi’nde yapılan zirvede İhlas Kolejinin ödülünü İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin LOB’IN TURKEY Başkanı Fahri Ustaoğlu’nun elinden aldı. İmalat ve hizmet sektöründen farklı kişilerin inovasyona yönelik deneyimlerini paylaştığı zirvede, çeşitli kategorilerde önemli isimlere ödülleri verildi.

Yeltekin: “Pandemi döneminde öğrencilerimizin her zaman yanında olduk.”

Ödül töreninde konuşan İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, öncelikle bu ödülü aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek LOB’IN TURKEY’e ve Fahri Ustaoğlu’na teşekkür etti. "Ben bu ödülü büyük bir özveriyle çalışan öğretmen arkadaşlarım adına alıyorum," şeklinde konuşan Yeltekin, "İhlas Koleji olarak 26 yıldır değerlerine sahip çıkan, başarılı, mutlu ve iyi insanlar yetiştirmek için hiç durmadan çalışıyoruz. En büyük amacımız, öğrencilerimizin okuldan eve mutlu ve yeni bilgilerle donanmış bir şekilde dönmeleridir" dedi. Pandemi dolayısıyla eğitim alanında farklı çalışmalar yaptıklarının da altını çizen Yeltekin, “Tüm dünyayı etkileyen salgından dolayı diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yüz yüze eğitime ara verildi. Ama biz eğitim ve öğretimi hiç aksatmadan yolumuza devam ettik. ’Yayındayız, Yanındayız’ sloganıyla uzaktan eğitim verdiğimiz öğrencilerimizle yakından ilgilendik ve her türlü koşulda öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çalıştık. Öğrencilerimiz okullarını biz de öğrencilerimizi çok özledik. Alınan tedbirlerle birlikte en kısa sürede öğrencilerimize kavuşacağımıza inanıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.