İhlas Koleji’ne ‘Eğitimde Kalite Ödülü’

İhlas Koleji LOB’IN TURKEY tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’nde 2022 Eğitimde Kalite Ödülü’ne layık görüldü.

İstanbul Şişli’de bulunan Marriot Hotel’de düzenlenen zirveye sektörlerinin önde gelen kurumlarının yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Zirvede kurumların yanı sıra medya dünyasından birçok isme ve televizyon programına ödüller verildi.

İhlas Kolejinin almış olduğu ödülü değerlendiren İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, ödülün alınmasında emeği geçen tüm İhlas Koleji çalışanlarına teşekkür etti.

Kalitenin var edilmesinin ve sürdürülebilir olmasının bir ekip işi olduğuna vurgu yapan Bedri Yeltekin, “Okullarımızda çalışan gerek eğitim kadromuz gerekse personellerimiz eğitimin bir gönül işi olduğuna yürekten inanarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Böylesine güzel bir ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum.” dedi.

İhlas Koleji olarak geride kalan iki yıl boyunca pandeminin eğitime olan etkisini en aza indirmek maksadıyla önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Yeltekin, “Pandemi döneminde öğrencilerimizin akademik süreçlerinin aksamaması için tüm önlemlerimizi aldık. Kendi alt yapımızla oluşturduğumuz canlı derslerle eğitimimize devam ettik” dedi.

Pandemi sürecinde artık sona gelindiğine inandığını ifade eden Yeltekin, tüm iyi gelişmelere rağmen okullarında Covid-19 tedbirlerinin en üst seviyede alındığının da altını çizdi.