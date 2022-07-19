İhlas Koleji öğrencisi YKS 2022 Türkiye 4.’sü

Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Asım Talha Yolcu YKS 2022’de Türkiye dördüncüsü oldu. Sınavlara çok iyi hazırlandığını ifade eden Yolcu, sınav maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Asım Talha Yolcu YKS 2022’de Türkiye Dördüncüsü oldu. Asım Talha Yolcu, “Okulumdaki öğretmenlerimle her gün üstüne katarak çalışmalarımızı yaptık. Onların üzerlerimizdeki emekleri gerçekten çok büyük. Bu sınav için öğretmenlerimin eşliğinde çok çalıştım. Çalışmalarımı düzenli ve disiplinli de yapınca bu güzel dereceyi elde ettim” ifadelerini kullandı. Üniversite tercihi için önünde bir düşünme süreci olduğunu söyleyen Yolcu, kendi geleceği için en doğru kararı alacağına inandığını belirtti.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, güzel başarısından dolayı Asım Talha Yolcu’yu tebrik ettiğini söyledi. Kolej olarak üniversite sınavına hazırlanan tüm öğrencilerle yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini vurgulayan Yeltekin, “Özellikle 12. sınıf öğrencilerimiz Haziran ayına kadar hazırlamış olduğumuz çalışma programlarıyla sınavlara hazırlandılar. Sınav kamplarımız, akşam ders atölyelerimiz, bire bir çalışmalarımız ile gerçekten yorucu ve zorlu bir dönemin ardından sınavlara girdiler. Öğrencimizin almış olduğu başarıdan dolayı çok mutluyuz. Bu vesileyle hem öğrencimizi hem de öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.