İhlas koleji mezunlarını uğurladı

Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi 2021-2022 mezuniyet töreni düzenlenen organizasyonla yapıldı. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, genel müdür yardımcıları, okul müdürü Hakkı Okur, öğretmenler ve velilerin katılımıyla yapılan törende heyecanlı anlar yaşandı.

Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur yapmış olduğu açılış konuşmasında, dört yıl boyunca büyük emek harcadıkları öğrencilerini uğurlamanın vermiş olduğu hüznü ve aynı zamanda mutluluğu yaşadıklarını söyledi.

“Yürekten başarılar diliyorum”

Okur konuşmasında hafta sonu gerçekleşecek olan YKS’ye de vurgu yaparak, “Üniversite imtihanında mükemmel başarılar elde ederek çalışmalarınızı taçlandırmanızı istiyoruz. Bu zorlu maraton için üzerinizde emeği olan herkes adına sizlere yürekten başarılar diliyorum” dedi.

Okur’un konuşmasının ardından okullarında ilk üç dereceye giren öğrenciler için plaket töreni düzenlendi. Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi’nden dereceye giren öğrencilerin plaketlerini İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin verirken Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencilerine de Hakkı Okur takdim etti.

Okul birincilerinin konuşmaları ve okul kütüğüne isim çakılması ile devam eden program öğrencilerin kep atma töreniyle sona erdi.

Törenin ardından konuşan İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, öğrencilerini mezun etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. İhlas Kolejinin geçmiş dönemde YKS’de önemli başarılara imza attığını ifade eden Yeltekin, “Öğrencilerimizin abilerini ve ablalarını aratmayacak derecede başarılı olacaklarına gönülden inanıyorum. Öğretmenleriyle birlikte sınava çok iyi hazırlandılar. Sınavda kendilerine sonsuz başarılar diliyorum” dedi.

Öğrencilerine hayatları boyunca iyilikten ve adaletten uzaklaşmamalarını öğütleyen Yeltekin, “Gelecek hayatınızda farklı konumlarda ve makamlarda olacaksınız. Adil davranmayı kendinize yaşam felsefesi edinin. Başarı kendiliğinden gelecektir. Hepinize mutlu bir hayat diliyorum” dedi.