İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli’den Dr. Nazif Yılmaz’a ziyaret

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz’a makamında ziyarette bulundu. Ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite iş birliğinde yapılabilecek projeler konuşuldu.

İş birlikleri konuşuldu

“Kaliteli Eğitim” kategorisinde aldığı başarılı derecelendirmeler, ulusal ve uluslararası alanda öğrencilerine sunduğu imkânlarla bir dünya üniversitesi olma hedefiyle ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz’a makamında ziyarette bulundu.

Abdülkadir Gayretli, Dr. Nazif Yılmaz’a üniversitenin bilimsel ve sosyal alandaki çalışmaları, global ölçekte aldığı başarılar ve öğrencilerine sunduğu olanaklar hakkında bilgi verdi. Yeni proje ve iş birliklerinin konuşulduğu ziyarette, araştırma geliştirme konusunda yapılan faaliyetlere değinildi. Üniversitenin İGUTEKMER ve Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi “temel bilim” ve “mühendislik” alanında çalışma yapan girişimcilere sunduğu imkânlar ve iki kurum arasında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Başkan Abdülkadir Gayretli, ‘Sayın Bakan Yardımcımız Dr. Nazif Yılmaz’ın okullardaki teknolojik imkânlar ve inovasyon çalışmalarının geliştirilmesine yönelik proje ve çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bizler de bu sorumlulukla geleceğin akademisyenleri, bilim insanlarını yetiştirmek üzere teknoloji ve inovasyon alanlarında her geçen gün daha da gelişmek üzere ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarımızı sürdürüyor ve gelecek nesilleri bilimin ışığında; inovasyon, araştırma ve geliştirme uygulamaları doğrultusunda destekliyor, büyük başarılara imza atacaklarına inanıyoruz” dedi.

“Uluslararasılaşmaya büyük önem veriyoruz”

Araştırma ve uygulama merkezlerinin küresel alanda tanınırlığı ve bilinirliğinin sağlanması için uluslararasılaşmaya büyük önem verdiklerini belirten Abdülkadir Gayretli, “Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’ın, uluslararasılaşmanın tüm üniversiteler tarafından bir hedef olarak belirlendiğini söylediği üzere, bizler de dünya standartlarında eğitim-öğretim kalitesi sunarak çağa uygun, gelişen ve üreten bir vizyon ile ilerliyoruz” dedi.