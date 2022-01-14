İGÜ, iktisadi alanda Akademik Yayın Performansında ilk 50’de yer aldı

RePEc (Research Papers in Economics) tarafından, “Akademik Yayın Performansı’’nın baz alınarak yapıldığı sıralamalara göre Aralık 2021 sonuçları belli oldu. İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türkiye’deki 234 fakülte/bölüm arasındaki genel sıralamada ilk yüzde 25’lik dilimde yer aldı.

234 fakülte arasından 50’nci oldu

Dünya üzerindeki iktisatçıları ve bağlı bulundukları kurumları, online sistem üzerinden bir araya getiren RePEc (Research Papers in Economics ‘’hhtp://ideas.repec.org’’), iktisat alanında yapılan yayınları ve araştırmaları ilgilenenlere sunuyor. Ayrıca Repec, dünya üzerindeki iktisatçıları belirli kriterlere göre de sıralıyor.

Aralık 2021 RePEc Akademik Yayın Performansı’na göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü 234 kurum arasında 50. sırada yer aldı. Aynı zamanda Ideas RePEc’in Türkiye’deki İktisatçılar ‘’tüm zamanlar’’ sıralamasında ise; İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi bölümü Dr. Öğr. Üyesi Festus Victor Bekun 185.39 puanla 887 yazar arasında 84. sırada bulunuyor.