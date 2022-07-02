İEÜ Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması’na görkemli tören

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen ‘İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması’nın ödül töreninde, dereceye giren projelerin sahipleri ödüllendirildi. İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bu projeyle farklılaşma anlayışımızın en önemli başlangıcını gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.

İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfının, kente dünya çapında, çevreci ve son teknolojiye sahip bir yerleşke kazandırmak hedefiyle başlattığı ‘Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Tasarım Yarışması’, haziran ayında sonuçlandı. 19 kişilik jürinin, Türkiye genelinden 52 proje arasında titizlikle yaptığı inceleme neticesinde, başkanlığını Mimar Kerim Miskavi’nin yaptığı proje birinci seçildi. Yaklaşık 10 bin öğrencisi, 20 bin mezunu ve 800’ü aşkın akademisyeniyle Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) kurucusu olan İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı, kente dünya standartlarında bir yerleşke kazandırmak için geçtiğimiz ekim ayında harekete geçmişti. Çevreci, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik ve modern bir eğitim üssünü Güzelbahçe’de hayata geçirmeyi hedefleyen vakıf, yerleşke tasarımının ulusal, tek aşamalı bir yarışmayla belirlenmesine karar verdi. Yarışmada dereceye giren projelerin sahipleri, Fuar İzmir’de düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Tören alanında dereceye giren projeler sergilenirken, davetliler sergiyi inceledi.

Ödüller sahiplerini buldu

Türkiye genelinde 52 proje, yarışma jürisi tarafından 3 aşamada değerlendirildi. Uzmanların görüşleri sonucunda, Mimar Kerim Miskavi’nin ekip başı olduğu, Yüksek Mimar Elif Sarpaşar, Yüksek Mimar Şehir Plancısı Sabriye Derya Yüce ve Peyzaj Mimarı Cansu Güreser’e ait proje, birinciliğe layık görüldü. Toplam 14 kişiden oluşan çalışma grubunun hazırladığı proje büyük beğeni topladı. Ödül töreninde; 2.’lik, 3.’lük, 1., 2., 3., 4. ve 5. mansiyon ile satın alma ödülü de takdim edildi.

“Farklılaşma anlayışımızın en önemli başlangıcı”

İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bugün üniversitemizin geleceği için çok anlamlı ve değerli bir gün. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz, üniversitemize farklı bir vizyon kazandıracak, kentimize ve ülkemize çok değerli kazanımlar sağlayacağına inandığım önemli bir projenin hayata geçirilmesine bir adım daha yaklaştık. Bizlere emanet edilen, umudun ve güvenin yuvası olarak gördüğüm üniversitemizde göreve geldiğimiz ilk gün, yeni bir vizyondan söz etmiş ülkemizde üniversite eğitiminin geldiği noktayı dikkate aldığımızda farklılaşmamız gerektiğini ifade etmiştik. Bu projeyle farklılaşma anlayışımızın en önemli başlangıcını gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

"Geleceğe umutla bakan gençleri el birliğiyle yetiştireceğiz"

“İzmir için ne istiyorsak, ideallerimiz neyse, üniversitemizin de tüm bu hedefleri besleyebilecek, destekleyebilecek daha etkin bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz” diyen Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir’imiz, ülkemiz ve geleceğimiz için büyük önem taşıyan yeni yerleşke projemizin hayata geçirilmesi ile gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirerek hep birlikte onlara güzel bir armağan bırakmış olacağız. Yeni yerleşkemizin mimari projesi, vakfımız tarafından ulusal, tek aşamalı ve serbest mimari proje yarışması olarak düzenlendi. 177 ön kayıt yapıldığı ve 52 ekibin yerleşkemiz için projelerini sunduğu yarışmamıza olan yoğun ilgiden dolayı da ayrıca çok memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Oluşturduğumuz 19 kişilik, alanlarında uzman, çok değerli jüri üyelerimiz; modern, çevreci, sürdürülebilir ve son teknolojiye uygun mimari anlayışı benimseyen projeler arasından seçimini yaptı ve 20 Haziran itibariyle çalışmalar tamamlandı. Jürimiz, yerleşkemizin tasarımını değerlendirirken öne çıkan, önemli kriterleri; kurum kimliği, çevresel sürdürülebilirlik, açık alan kullanımı, erişebilirlik ve yürünebilirlik, şehir-yerleşke ilişkisi, aidiyet duygusu sağlama ile öğrenme ortamı olarak belirledi. Yeni kampüsümüzde ülkemizin ihtiyaç duyduğu vasıflara sahip, bilimi ve aklı kendisine referans edinen, özgüveni yüksek, modern ve geleceğe umutla bakan gençleri el birliğiyle yetiştireceğiz.”

"Yeni bir dönemi başlatacak"

Projenin, üniversite için yeni bir dönemi başlatacağını kaydeden İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, jürinin birinciyi seçerken çok mesai harcadığını belirterek, "Bütün eseler birbirinden değerli ve güzeldi. Bizlere daha farklı bir eğitim ve araştırma ortamı hazırlamak için günlerce çalıştılar. Üniversiteler, mevcut bilgilerin özümsendiği, analiz edildiği, yeni bilgilerin üretildiği, toplumun sosyo-ekonomik ve teknolojik seviyesini artırmayı amaçlayan, ülkelerin katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmeleri için çaba harcayan kurumlardır. Üniversitelerdeki eğitim ortamı, 7/24 hareketli olan, canlı ve yaşayan alanlardır. Üniversiteler, yeni teknolojileri, yeni sosyo-ekonomik, kültürel gelişmeleri programlarına almak durumundadırlar. Bu durumda yeni mekan ihtiyaçları kaçınılmazdır. Üniversitelerin zamanla büyüyen, dönüşebilen yapılar olmaları zorunludur” sözlerine yer verdi.

Törene İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı. Ödüller, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar tarafından sahiplerine takdim edildi.