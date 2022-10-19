’IEEE Global Energy Conference 2022’ hazırlıkları tamamlandı

Batman Üniversitesinde 26-29 Ekim tarihlerinde Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan IEEE Global Energy Conference 2022’nin (GEC2022) ön değerlendirme toplantısı, Rektör Prof. Dr. İdris Demir ve düzenleme kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ön değerlendirme sonunda, 24 ülkeden toplam 132 bilimsel çalışmanın 91’inin IEEE standartlarına uygun hakem değerlendirmesinden geçmesiyle, yüzde 68 kabul oranı ile standart dünya ortalaması sağlandı. Dünya ölçeğinde enerji alanında yapılan çalışmalar ile patent ve yeniliklerin uluslararası katılımcılar tarafından ele alınacağı konferansa, enerji alanındaki bilim adamları Josep M. Guerero ve Hassan Bevrani katılarak açılış konuşması ve sunum yapacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek konferansın üniversite ev sahipliğinde yapılmasının ne kadar doğru yolda olduklarının bir nişanesi olduğunu belirten Rektör Demir, enerji alanına ilgi duyan herkese konferansı takip etmesi tavsiyesinde bulundu.

Konferansa dünya çapında bilim adamlarının katılacağının altını çizen Rektör Demir, enerji alanında birçok önemli başlığın farklı perspektiflerle değerlendirileceğini vurguladı. Konferansın adeta bir enerji zirvesi mahiyeti taşıyacağını söyleyen Demir, Batman Üniversitesinin dünyadaki tanınırlığına büyük katkıları olacağını da kaydetti. Batman Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından enerji alanında pilot üniversite seçilmesinin ardından bu alandaki çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Demir, akademik personele ve öğrencilere bilimsel fayda sağlayacak nitelikli çalışmaları gerçekleştirmekten imtina etmeyeceklerini söyledi.