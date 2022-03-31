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İdlib şehidinin adı kütüphanede yaşatılacak

Suriye’nin İdlib bölgesinde hava saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları’nın adlı Bitlis’in Tatvan ilçesinde kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Eğitim 31.03.2022, 13:31
İdlib şehidinin adı kütüphanede yaşatılacak

Suriye’nin İdlib bölgesinde hava saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları’nın adlı Bitlis’in Tatvan ilçesinde kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında imzalanan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi çerçevesinde 2019 yılında açılan Renkli Rüyalar ekibi tarafından Tatvan ilçesinde bulunan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesinde kurulan Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları Kütüphanesi törenle açıldı. Yaklaşık 3 bin 500 kitabın olduğu kütüphanenin açılışını Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Garnizon Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş ve Renkli Rüyalar ekibi yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları’nın hayatı konulu sinevizyon gösterisiyle devam etti.

Burada konuşan Kaymakam Erdemir, kütüphanenin açılışında emeği geçen Renkli Rüyalar ekibi üyesi Asım Kardoğan ve oğlu Bilal Kardoğan’a plaket takdim etti. Program, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kütüphanesiz herhangi bir okulun kalmadığını söyleyen Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, “İlçemizde gerek iş adamlarımızdan gerekse bu noktada duyarlılık sahibi insanlarımızdan oluşan gruplar var. Çeşitli yerlerde de bu tarz aktiviteler ile kütüphaneler inşa edip okullarımızı biraz daha güzel hale getiriyorlar. Bu arkadaşların çabalarını biz gerçekten çok takdir ediyoruz. Hepsi genç arkadaşlarımız ve gayretliler. Kütüphanesiz herhangi bir okulumuz kalmadı. Artık devlet olarak bütün kütüphanelerimizi yeni bir sistem ile düzenledik. Öğretmenlerimiz emek sarf ederek duvarlarını boyayıp raflarını inşa ediyorlar ve bunu kimsenin bir zorlaması olmadan yapıyorlar. Bütün hocalarımıza ve öğretmenlerimize, destek olan iş dünyasından insanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Renkli Rüyalar ekibi olarak birçok kütüphane açtıklarını ve son olarak şehit adını yaşatmak amacıyla Tatvan’da kütüphane açtıklarını dile getiren Asım Kardoğan ise “2019 yılında Renkli Rüyalar ekibi kuruldu. Genelde her kesimden öğretmen, öğrenci, hemşire, doktorlardan oluşan bir grubumuz var ve köy okullarına renk kattık. Köy okullarının birçok onarım ve tamir işlerini yaptım. Son olarak Ali Emre Fırıncıoğulları adına bir kütüphane açtık. Hedefimiz 3 bin kitaptı ve şu anda 3 bin 500 kitabımız var. Daha da büyüyor ve Türkiye’nin bütün geneli bizlere kitap katkısında bulundular. Burada emeği olan bütün öğretmen arkadaşlara, sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Bu kütüphane burada olan bütün öğretmen arkadaşlar ve Renkli Rüyalar ekibinin katkıları ile yapıldı. Kitaplar Türkiye’nin her yerinden geldi” dedi.

Bakanlık tarafından ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesine destekte bulunduklarını dile getiren Öğretmen Süleyman Sertel de, “2020 yılından itibaren okulumuz kütüphanesinde çeşitli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarla fiziki yapıyı güçlendirdik. Dışarıdan sivil inisiyatif ile çok sayıda çalışma yaptık. Bu çalışmalarla okul kitap sayısını 5 bin üzerine taşıdık. Bu bağlamda bakanlığımızın ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesine de destekte bulunduk. Hem şehidimizin adını yaşatmak hem de aziz hatırasına bir saygı mahiyetinde bugün bu açılışı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen de katıldı.

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