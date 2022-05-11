İdlib şehidi İbrahim Tüzel’in ismi kütüphaneye verildi

Suriye’nin İdlib kentinde 2 yıl önce şehit olan 36 askerden Mersin Erdemlili İbrahim Tüzel’in ismi kütüphaneye verildi.

2 yıl önce Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 36 askerden biri de Mersin’de yaşayan İbrahim Tüzel’di. Tüzel’in ismi ailesinin yaşadığı Erdemli’de bulanan Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yenilenen kütüphanesine verildi. İlçe Kaymakamı Avni Kula ve diğer protokol üyeleri şehidin kardeşleri ile birlikte kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ve okul idarecilerinden bilgi alan Kaymakam Kula, "Şehidimiz İbrahim Tüzel’in ismi okulumuz kütüphanesine verildi. Okul müdürü ve öğretmenlerimize bu milli hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu kütüphaneden faydalanacak, şehidimizin ismi sonsuza kadar burada yaşayacak" dedi.

Öğrencilerden Gülse Gürhan ise "Bu kütüphanemiz şehidimiz İbrahim Tüzel adına açılmış, çok mutluyum. Kütüphanemiz güzel bir şekilde geliştirildi. Şehidimiz adına açılması benim için çok gurur verici" diye konuştu.

Şehidin ablası Yasemin Öztürk de, "Gerçekten çok mutlu oldum artık buraya sık sık geleceğim. Özellikle kız İmam Hatip olduğu için, sürekli artık bir durağım oldu burası. Çok mutlu oldum, bir ilim irfan yuvasında kardeşimin isminin olması çok onur, gurur verici” ifadelerini kullandı.

Şehidin ağabeyi Muhammet Tüzel ise çok güzel bir kütüphane yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.