İcra yolu ile çocuk teslim uygulaması son buluyor

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin İcra Müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine ilişkin uygulama yerine bu işlemlerin Adalet Bakanlığınca kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine yönelik uygulama, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü aralarında Elazığ’ın olduğu 11 il merkezinde başlıyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Daha önce İcra Müdürlükleri aracılığıyla yürütülen çocuk teslimi işlemleri, 7343 sayılı Kanun uyarınca çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler 4 Nisan 2022 tarihi itibariyle artık Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilmeye başlanacak. Elazığ da uygulamanın başlayacağı pilot iller arasında yer alıyor. Biz Elazığ Cumhuriyet başsavcılığı olarak, Elazığ Valiliğimizin de desteğiyle çocuk teslim mekanlarını oluşturup kullanıma hazır hale getirdik. Boşanmış anne babalar, yarından itibaren çocuklarını artık icra yoluyla değil; Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı psikologlar eşliğinde ‘Çocuk Görüşme Merkezinden’ teslim alacak ve bu merkezde çocuklarıyla görüşebilecekler. Bu işlemler için herhangi bir harç veya ücret de ödemeyecekler” denildi.