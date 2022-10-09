İçişleri Bakanlığı MERNİS kayıtları ve MEB verileri kullanılarak güncellenen verilere göre, okul öncesinde 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 93,78’e, ilkokulda yüzde 99,63’e, ortaokul kademesinde yüzde 99,44’e ve ortaöğretimde ise yüzde 95,06’ya yükseldi.