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İçişleri Bakanlığı MERNİS kayıtları ve MEB verileri kullanılarak güncellenen verilere göre, okul öncesinde 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 93,78’e, ilkokulda yüzde 99,63’e, ortaokul kademesinde yüzde 99,44’e ve ortaöğretimde ise yüzde 95,06’ya yükseldi.
İçişleri Bakanlığı MERNİS kayıtları ve MEB verileri kullanılarak güncellenen verilere göre, okul öncesinde 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 93,78’e, ilkokulda yüzde 99,63’e, ortaokul kademesinde yüzde 99,44’e ve ortaöğretimde ise yüzde 95,06’ya yükseldi.
Eğitim 09.10.2022, 10:02
İçişleri Bakanlığı MERNİS kayıtları ve MEB verileri kullanılarak güncellenen verilere göre, okul öncesinde 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 93,78’e, ilkokulda yüzde 99,63’e, ortaokul kademesinde yüzde 99,44’e ve ortaöğretimde ise yüzde 95,06’ya yükseldi.