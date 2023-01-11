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Bakan Soylu: “Etrafımızdaki bütün coğrafyalar kendi yönetimlerine bizi parmaklarıyla gösterip, ‘işte ülke ve millet budur’ diyecekler
SBTÜ Rektörü Kul: “Tarımda verimin artırılması, yeni ve daha çeşitli ürünlerin geliştirilmesi elzemdir”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" tanıtım programında açıklamalarda bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" tanıtım programında açıklamalarda bulundu
Eğitim 11.01.2023, 11:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" tanıtım programında açıklamalarda bulundu
-"Etrafımızdaki coğrafyadaki bütün ülkeler kendi yönetimlerine izi parmaklarıyla gösterecek"