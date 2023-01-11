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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" tanıtım programında açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" tanıtım programında açıklamalarda bulundu

Eğitim 11.01.2023, 11:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" tanıtım programında açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" tanıtım programında açıklamalarda bulundu

-"Etrafımızdaki coğrafyadaki bütün ülkeler kendi yönetimlerine izi parmaklarıyla gösterecek"

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