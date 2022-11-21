İçişleri Bakanı Soylu: “Hedefimiz trafik kazalarındaki ölüm oranını 100 binde 9,6’dan 5’e düşürmektir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü” imza törenine katıldı. Bakan Soylu, ölümlü kaza sayılarındaki ölüm oranı hedefinin 100 binde 9,6’dan 5’e düşürmek olduğunu belirtirken; Bakan Özer ise trafik kazalarındaki kayıpların daha da azalması için İçişleri Bakanlığına destek olacaklarını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı Şehit Demet Sezen Konferans Salonu’nda düzenlenen "Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında trafiğin tanımı, kuralları, trafik güvenliğinin önemi, trafikte insanların rolleri ve iletişim konularının öğretilmesi amacıyla imzalanan protokolü Bakan Soylu ile Bakan Özer imzaladı. Protokolün imzalanması öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Soylu, 2015 yılında ölümlü kaza sayısının 3 bin 124 olduğunu, bu sayının 2020 yılında 2 bin 31’e düştüğünü ifade etti.

“Hedefimiz trafik kazalarındaki ölüm sayısını 100 binde 9,6’dan 5’e düşürmektir”

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

“Ölümlü kaza sayılarımız ile ölüm sayılarımız çok ciddi bir azalışla karşı karşıya. Bir yandan geleceğin sürücü ve yayalarını yetiştirirken bir yandan da mevcut durumla ilgili adım atıyor ve sonuç alıyoruz. Hedefimiz ölüm sayısını 100 binde 9,6’dan 5’e düşürmektir. Bu Avrupa ortalamasıdır. İngiltere, Almanya gibi ortalamalar 100 binde 3-3,5’tir. Trafik konusunda gelişmiş ülkelerin seviyesine gelebilme hedefini ortaya koyduk. Buradaki en temel avantajımız toplumumuzun ve hükümetimizin bütün birimleri arasında güçlü bir uyum var. Kıymetli bir altyapımız var. Belirlediğimiz ve ulaşabileceğimiz bir hedefimiz var.”

Soylu, trafikte elde edilen sonuç modeliyle birlikte atılan adımları dünyaya örnek bir şekilde atmış olacaklarını vurguladı.

“2023 yılında da iki buçuk milyon aileye ulaşma hedefimiz var”

18 Ağustos 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 81 ilde başlatılan Aile Okulu Projesi hakkında konuşan Bakan Özer, “Hedefimiz, yıl sonuna kadar bir milyon ailemize erişmek ve bir milyon ailemizi Aile Okulu Projesi’nden yararlandırmaktı. Bugün itibarıyla yaklaşık beş yüz elli bin ailemize ulaşmış bulunuyoruz ve yıl sonuna kadar inşallah bu sayıyı bir milyona çıkaracağız. 2023 yılında da iki buçuk milyon aileye ulaşma hedefimiz var” açıklamasını yaptı.

Her toplumun çekirdeğini oluşturan aileyi, küresel meydan okumalara karşı sürekli desteklemek ve tehditlere karşı duyarlılıklarını, farkındalıklarını artırmak için Bakanlık olarak daima ailelerin yanında olacaklarını vurgulayan Bakan Özer; Aile Okulu’nu tamamlayan tüm velilerin ve yetişkinlerin aynı zamanda trafik bilinciyle de ilgili eğitim modülünü tamamlamış olacaklarını söyledi.

“Kayıpların daha az olması için İçişleri Bakanlığına destek olacağız”

Özer, şöyle devam etti:

"Kayıplarımızın çok daha az, çok daha müreffeh, çok daha sağlıklı trafiğin yaşandığı bir ülke olma yolunda İçişleri Bakanlığımıza kısmi olarak destek sağlamış olacağız. İnşallah, bu Aile Okulu’nun içine koyacağımız bu trafik bilinciyle ilgili eğitimi de yaygınlaştırdıkça hemen hemen tüm velilere, tüm ailelere erişebilme imkanına sahip olacağız.”

Protokol ile kurs programı hazırlandı

"Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü" çerçevesinde, Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde yürütülmekte olan "Aile Okulu Projesi" için 12 saatlik "Trafik Öğreniyorum" kurs programı hazırlandı. Hazırlanan programının içeriğinde; "Trafiğin Tanımı ve Unsurları, Trafik Kuralları, Trafik Güvenliğinin Önemi, Trafikte İnsanların Rolleri ve Trafikte İletişim ve Etik Değerler" konu başlıklarına yer verildi. Trafik Öğreniyorum Kurs Programı’nı tamamlayan bireyin, trafik ve trafikle ilgili kavramları açıklaması ile birlikte trafik kurallarına uygun, yüksek farkındalıkta güvenli ve saygılı bir trafik bilinci ile hareket etmesi amaçlanıyor.